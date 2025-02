Rihanna ha parlato del nuovo album: «Sento di aver finalmente trovato la chiave giusta»

Durante l’intervista rilasciata per la nuova cover story di Harper’s Bazaar, Rihanna ha risposto ad alcune domande sul suo attesissimo nono album in studio, chiamato R9 dai fan. «Questo progetto deve uscire, io sono pronta», ha rivelato la cantante. Lavorare all’album, ha continuato RiRi, «Sta diventando una mia nuova forma di libertà, perché quando sono in studio so che il tempo che passo lontano dai miei figli lo dedico a far crescere qualcosa che è rimasto in sospeso per otto anni. Sono stata in studio per tutto questo tempo, ma non riuscivo a trovare la giusta direzione. La stavo cercando».

«Ho attraversato fasi diverse durante il lavoro, ‘voglio un album così, no meglio così’, ma so anche che non sarà nulla di quello che la gente si aspetta. Non sarà qualcosa di commerciale o pensato per le radio. Sarà il punto in cui la mia arte merita di essere in questo momento. Sento di aver finalmente trovato la chiave giusta».

Le voci su R9 risalgono al 2018, appena due anni dopo l’uscita di Anti, quando si diceva che Rihanna stesse lavorando a un album ispirato alla dancehall. Nell’intervista a Harper’s, la cantante ha ridimensionato queste voci, affermando che l’album non è influenzato da un genere preciso. «Le voci sono sbagliate! Non c’è più un genere. Ecco perché ho aspettato. Ogni volta pensavo: ‘No, non è quello giusto. Non mi rappresenta. Non è in linea con la mia crescita, con la mia evoluzione. Non posso farlo. Non potrei mai suonarlo in tour per un anno intero’».

«Dopo un po’, mi sono resa conto che tutto questo tempo lontana dalla musica deve avere un significato. Deve valere la pena. Devo dimostrare che l’attesa è servita. Non posso pubblicare qualcosa di mediocre. Dopo otto anni di attesa, tanto vale aspettare ancora un po’».

Negli ultimi anni Rihanna ha pubblicato qualche brano inedito, come Lift Me Up, colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, e pare stia lavorando a nuova musica per la colonna sonora del film dei Puffi. Tuttavia, non ha rivelato dettagli concreti su R9. L’intervista arriva in un momento in cui circolano voci su una sua possibile esibizione da headliner a Glastonbury e una serie di concerti a Londra, segnale che potrebbe esserci qualcosa all’orizzonte.

Rihanna ha anche parlato di Anti, affermando che ora riesce ad ascoltarlo “dall’inizio alla fine senza provare vergogna”. «Prima provavo sempre un po’ di imbarazzo. Non mi piace ascoltare la mia musica, ma Anti è diverso—riesco ad ascoltarlo come se non fossi io a cantarlo. È l’unico album che mi fa vivere un’esperienza fuori dal corpo, come se non fosse la mia voce».

da Rolling Stone US