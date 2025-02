A$AP Rocky dichiarato non colpevole nel processo per sparatoria

A$AP Rocky è stato assolto dalle accuse di aggressione di primo grado relative a un’aggressione con arma da fuoco. Il fatto era legato a una presunta sparatoria avvenuta nel novembre 2021 ai danni del suo ex collaboratore, A$AP Relli. L’episodio si è verificato a Hollywood durante un alterco tra i due. E, dopo aver rifiutato un patteggiamento che prevedeva 180 giorni di carcere, Rocky rischiava fino a 24 anni di reclusione.

Durante la sua testimonianza in aula, Relli ha dichiarato che Rocky gli avrebbe puntato una pistola allo stomaco e alla testa prima di esplodere dei colpi che lo avrebbero sfiorato. Ha inoltre affermato che il rapper lo avrebbe minacciato di morte.

Uno punto cruciale per la svolta del processo è stata l’ammissione di Relli di essere stato in un poligono di tiro a Los Angeles due settimane prima dell’incidente. Questo dettaglio ha permesso all’avvocato difensore di Rocky, Joe Tacopina, di avanzare l’ipotesi che i bossoli da 9 mm ritrovati sulla scena siano stati piazzati dallo stesso Relli, dato che la polizia non ne aveva inizialmente rinvenuti.

Interrogato dal procuratore distrettuale aggiunto Paul Przelomiec, Relli ha respinto con fermezza qualsiasi accusa di aver manipolato le prove, evidenziando che in un primo momento aveva riferito alle autorità di aver udito tre o quattro spari. Rocky però ha sempre negato di aver usato proiettili veri, sostenendo invece di aver impiegato una “pistola di scena” caricata a salve per esplodere due “colpi di avvertimento” con l’obiettivo di sedare una lite tra Relli e A$AP Illz, altro membro del collettivo A$AP Mob. Tuttavia, l’arma non è mai stata presentata in tribunale.

In passato, il rapper era già stato coinvolto in un altro caso giudiziario in Svezia, dove era stato arrestato dopo un alterco in strada. Dopo aver trascorso oltre un mese in detenzione preventiva, era stato giudicato colpevole, ma autorizzato a fare ritorno negli Stati Uniti.

A sentenza avvenuta, A$AP Rocky si è tuffato tra le braccia di Rihanna. Il video: