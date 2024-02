Ariana Grande e Mariah Carey insieme per il remix di ‘Yes, and?’

Quasi 15 anni fa Mariah Carey prese di mira una persona pettegola (probabilmente Eminem): Obsessed, il primo singolo di Memoirs of an Imperfect Angel, si apre con la cantante che ridacchia prima di chiedere: «Perché sei così ossessionato da me?». È la stessa domanda a cui Ariana Grande ha cercato di dare risposta nel suo ultimo singolo, Yes, And, in cui riflette: «Perché ti importa così tanto con chi vado a letto?». Naturalmente, Ariana ha cercato Mariah per il remix ufficiale della canzone.

Grande e Carey avevano annunciato il remix di all’inizio di questa settimana tramite Instagram. «Non posso credere alle parole che sto scrivendo…… Yes, and ? Remix feat. l’unica e unica regina del mio cuore, la mia ispirazione per tutta la vita @mariahcarey uscirà questo venerdì», ha scritto Grande. «Non ci sono davvero parole sufficienti. Grazie dal profondo del mio cuore per questo sogno diventato realtà e per aver sparso il tuo splendore e la tua magia sulla mia piccola canzone @mariahcarey. Per me significa più di quanto potrei mai esprimere e non vedo l’ora che tutti lo sentano! Ti amo eternamente!».

E ora, eccolo qui:

Eternal Sunshine è il nuovo disco di Ariana Grande in uscita l’8 marzo.