C’è un documentario su ‘All I Want for Christmas Is You’ di Mariah Carey

Il pezzo di Natale definitivo, il pezzo di Natale più importante degli ultimi 25 anni avrà finalmente un documentario che ne racconta la storia. Amazon infatti ha appena pubblicato il trailer di Mariah Carey Is Christmas! Il breve documentario racconterà la storia della hit del 1994 della popstar che negli anni è diventata LA canzone di Natale.

Oltre a un’intervista a Mariah Carey in persona, nel documentario ci sono contributi del produttore Randy Jackson, della music editor di Variety Shirley Halperin e di altri addetti ai lavori.

All I Want For Christmas Is You è famosa per il suo mood retro e perché durante le vacanze natalizie domina puntualmente le classifiche ogni anno. Il documentario uscirà in anteprima su Amazon a fine mese.