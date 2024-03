Rihanna è tornata a esibirsi dal vivo (ma per un miliardario indiano)

A un anno di distanza dall’esibizione al Super Bowl, Rihanna è finalmente tornata sul palco. Una notizia che potrebbe entusiasmare i fan di Riri se non fosse che la popstar è sì ritornata a cantare le sue canzoni, ma ad una festa privata di un magnate indiano, Mukesh Ambani.

Durante l’evento, un party pre-matrimoniale per il figlio di Ambani tenutosi a Jamnagar, in India, Rihanna ha rispolverato il suo repertorio cantando una serie di brani della sua discografia come Stay, Umbrella, Bitch Better Have My Money, Consideration, Work, Wild Thoughts, Birthday Cake, Pour It Up, Pose.

Il Daily Mail ipotizza un prezzo di partenza della performance attorno ai sei milioni di dollari, una sciocchezza per la famiglia Ambani che nel 2018 spese oltre 100 milioni per il matrimonio della figlia Isha.

I video della serata:

Rihanna’s entire Indian performance in under two minutes pic.twitter.com/OTMtTUa6fS — ᴹᴵᴹᴵ'ˢ ☈ᴱᴵᴳᴺ ᵂᴼᴺᵀ ᴸᴱ☥ ᵁᴾ (@TheMimiReign) March 2, 2024

rihanna singing ‘stay’… she sounds so good pic.twitter.com/yFmsavAlU7 — 2000s (@PopCulture2000s) March 1, 2024