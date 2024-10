Ghali, guarda il video di ‘Niente panico’ firmato dai Fratelli D’Innocenzo

«Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento difficile, per qualunque ragione, che sia lavoro, una malattia, un esame all’università, una guerra o un amore finito, perché qualunque problema di salute mentale merita rispetto e comprensione. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento in balia della paura».

Inizia così il comunicato stampa che accompagna l’uscita di Niente panico, nuovo brano di Ghali che vuole risuonare come un promemoria personale e collettivo a non lasciarsi sopraffare dalla paura e a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro, anche di fronte alle sfide più difficili. E c’è anche un videoclip firmato dai Fratelli D’Innocenzo, che dopo aver collaborato con Kanye West per il video Talking, si sono rimessi al lavoro su un videoclip musicale.

«L’incontro con Ghali è combaciato con l’amicizia e assieme a lui non abbiamo avuto il minimo dubbio: per il videoclip di ‘Niente Panico’ avremmo dovuto evitare l’artificio, la costruzione, la spettacolarizzazione. Per questo il video che sarebbe potuto essere (quello che tutti sarebbero stati tentati di realizzare) è soltanto fuoricampo, mentre questo che vedete è tutto ciò che di solito resta intimo, segreto, immaginato, sognato», dicono i D’Innocenzo.

Potete vedere qui il video di Niente panico: