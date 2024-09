Lazza ha annunciato il nuovo album ‘Locura’ esibendosi con un’orchestra davanti a San Siro

News Musica

L’accusa di Ghali: cancellato da Radio Italia Live a Napoli per aver chiesto un minuto di silenzio per Gaza

Il rapper spiega che la sua partecipazione all’evento in piazza del 27 giugno è saltata per via delle cose che ha detto a Milano il 15 maggio. «Sono stato punito. La reazione dell’industria verso gli artisti che parlano di Palestina fa paura. Mi sorprende che avvenga in un Paese in cui c’è libertà d’espressione, ma non mi pento»