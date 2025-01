Frank Iero dei My Chemical Romance sul braccio teso di Elon Musk: «È emersa la tua vera natura»

«Fuck this guy». Tra le varie reazioni al discorso di Elon Musk all’insediamento di Donald Trump e alla foto che lo ritrare col braccio testo c’è quella di Frank Iero, chitarrista dei My Chemical Romance.

«Fanculo questo tizio e chiunque appoggi questa merda o sprechi il fiato nel tentativo di difenderla. Sta venendo fuori la tua vera natura», scrive su Instagram il musicista, che accompagna la foto di Musk con l’hashtag #SmashHate.

I My Chemical Romance si apprestano a girare l’America con un tour che molti si aspettano sia politicizzato in cui porteranno in giro l’album del 2006 The Black Parade.

La tournée è stata lanciata con alcuni video. In uno, i personaggi della marching band con le loro uniformi caratteristiche, già visti nelle sequenze di Parade, sono sostituiti da militari con divise e atteggiamenti ispirati al regime nazista. «Sono passati 17 anni da quando la Black Parade è uscita di scena», si legge nel testo che lo accompagna, «in questo lasso di tempo è salito al potere un grande Dittatore». In un altro video quattro uomini che sembrano dittatori di vari Stati siedono di fronte a una donna che lancia un urlo da film horror.

Musk ha scritto su X che i continui paragoni con Hitler «sono triti» e che i suoi avversari politici devono trovare nuovi trucchi per screditarlo, oltre a divertirsi a ripostare tweet con foto di politci dem col braccio alzato. Qualcuno ha tirato in ballo la sua ex Grimes, che si è detta antinazista e contraria alla destra radicale, pur non avendo ancora visto il gesto di Musk e non essendosi quindi fatta un’idea.

Prima della cerimonia di insediamento di Trump, i Green Day hanno di nuovo attaccato Musk cambiando un verso di American Idiot: “I’m not a part of the redneck agenda” è diventato “I’m not a part of the Elon agenda” (lo si vede a questo link).