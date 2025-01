I Green Day cambiano ‘American Idiot’ per Elon Musk e lui risponde sul presunto saluto fascista: «Il paragone con Hitler è noioso»

Non sono giorni tranquilli negli Stati Uniti, ma in fondo, come potrebbero esserlo? L’insediamento di Trump a Presidente è stato un momento molto sentito e discusso ma a tener banco, oltre agli aspri provvedimenti già ordinati da Trump, è stato lui, Elon Musk. Durante il suo discorso, Musk, che è stato scelto da Trump per dirigere il DOGE (Dipartimento per l’efficienza governativa), ha ringraziato il pubblico in sala e i votanti con un gesto molto ambiguo che ha ricordato un saluto nazista.

Ancor prima dell’Inauguration Day ad attaccarlo erano stati i Green Day che durante in Sudafrica, a Johannesburg, hanno cambiato un verso di American Idiot. La frase “I’m not a part of the redneck agenda” è così diventata “I’m not a part of the Elon agenda”. I Green Day e Musk si erano già scontrati nel 2023.

Ora però il presunto saluto nazista ha alzato la temperatura online dove è arrivata la risposta di Musk, su X: «Questi attacchi in cui viene dato a tutti dell’Hitler sono noiosi». Riferendosi ai Democratici ha aggiunto: «Francamente hanno bisogno di nuovi trucchi». Musk ha poi deriso le critiche ricevute postando foto di vari personaggi della schiera democratica (da Taylor Swift a Barack Obama) in cui sfortunati angoli di scatto li mostrano con il braccio teso.

The legacy media is pure propaganda. You are the media now. https://t.co/lgkIbzcAZP — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

Frankly, they need better dirty tricks. The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

Molti fan dell’compagna di Musk, la musicista Grimes, hanno chiesto all’artista di esprimersi sul fatto, minacciando di smettere di seguirla. La risposta di Grimes è quindi arrivata in due separate occasioni: «Pur rispettando profondamente le vostre preoccupazioni, è malsano che le persone siano così sconvolte quando io non sono ancora stata online oggi e sono venuta a conoscenza di questa controversia solo ora. Non so cosa sia successo e non farò dichiarazioni avventate – non sono un cittadino di questo Paese. È assurdo che qualcuno possa essere cancellato per qualcosa che il suo ex ha fatto prima ancora di sapere che è successo. Io non sono lui. E non farò una dichiarazione ogni volta che farà qualcosa. Posso solo inviare amore in un mondo che sta soffrendo».

I'm happy to denounce Nazi-ism – and the far alt right. Would that help clear things up? I've just gotten out of breakfast and have to catch a flight, and am still debating how to approach things diplomatically because I feel in over my head. But if there's concern about that,… — 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) January 21, 2025

Dopo essersi informata, Grimes ha preso così posizione: «Sono felice di denunciare il nazismo e l’estrema destra. Questo aiuta a chiarire le cose? Ho appena finito di fare colazione e devo prendere un volo, e sto ancora discutendo su come affrontare le cose in modo diplomatico perché mi sento in difficoltà. Ma se c’è qualche preoccupazione al riguardo, sono felice di mettere le cose in chiaro in modo significativo».