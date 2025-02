David Schwimmer ha chiamato in causa Elon Musk per non aver bannato Kanye West su X

David Schwimmer ha attaccato duramente Elon Musk per aver permesso a Kanye West di usare la sua piattaforma X, ex Twitter, per fare altre dichiarazioni antisemite “piene di odio” (insieme a dichiarazioni più razziste e misogine). La scorsa settimana, West è tornato su X per ribadire gli odiosi sfoghi antisemiti che in precedenza gli erano valsi il ban dalla piattaforma.

In un post su Instagram, Schwimmer si è rivolto direttamente al nuovo capo del Department of Government Efficiency. “È così 2022. Non possiamo impedire a un bigotto squilibrato di vomitare bile ignorante e piena di odio… ma POSSIAMO smettere di dargli un megafono, signor Musk”, ha scritto, sottolineando che West ha 32,7 milioni di follower (West è attualmente a 32,9 follower).

“Si tratta del doppio del numero di ebrei esistenti”, ha aggiunto. “Il suo discorso d’odio malato si traduce in una VERA violenza contro gli ebrei”.

Schwimmer ha citato post specifici che aveva pubblicato di recente e poi cancellato su X per sostenere il punto, tra cui, “Gli ebrei in realtà odiano i bianchi e usano i neri” e “Amo Hitler, e quindi? str**zi”, tra questi.

“Non so cosa sia peggio, il fatto che si identifichi come nazista (il che implica che voglia sterminare TUTTE le comunità emarginate, compresa la sua), o il fatto che non ci sia sufficiente INDIGNAZIONE per rimuoverlo e bandirlo da tutti i social media a questo punto”, ha continuato Schwimmer, prima di chiudere con: “Chi tace è complice”.

Già nel dicembre 2022, Ye aveva lanciato un messaggio antisemita simile, che includeva un post con l’immagine di una svastica intrecciata con una stella di David, che spinse Musk a bandire Ye in quel momento.

Finora, però, Musk non ha bannato Ye e, secondo uno dei tweet del rapper, i due erano in contatto solo una settimana fa, scambiandosi messaggi su argomenti importanti come la pubblicazione di foto e video di prodotti.

Ye sembra anche non sentirsi ostacolato da alcuna critica per i suoi ultimi sfoghi, né sembra preoccupato per la risposta negativa di Musk quando si tratta di Ye e X e venerdì ha postato: “Devo regolare a Elon dei fiori per avermi permesso di scrivere le mie stronzate. È un mondo completamente nuovo. Devo dire che Elon è un vero ni**a per questo”.

