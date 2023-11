Darren Aronofsky girerà il biopic di Elon Musk

Darren Aronofsky dirigerà il biopic di Elon Musk. Lo ha confermato Variety, che annuncia che la produzione sarà in mano a A24, lo Studio dietro il successo di Everything Everywhere All at Once e molti altri titoli recenti.

Alla base ci sarà la biografia di Walter Isaacson, già autore di quella di Steve Jobs che aveva ispirato l’omonimo biopic con Michael Fassbender del 2015.

Aronofsky è l’autore di titoli cult come Requiem for a Dream (2000), The Wrestler (2008) e Il cigno nero (2010). Il suo ultimo film, The Whale, ha fatto vincere un Oscar al protagonista Brendan Fraser.

Musk è una delle figure più discusse e controverse della Storia recente, e pare che Aronofsky voglia trattare anche i lati più oscuri della sua vita e parabola professionale, dagli inizi allo Space X.