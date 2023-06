Elon Musk: perché il CEO di Tesla ha incontrato Giorgia Meloni?

Prendendo in contropiede cronisti e commentatori, nella tarda mattinata di ieri Elon Musk si è presento a Palazzo Chigi. Il (tra le altre cose) proprietario di Twitter ha partecipato a un incontro con il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani: un meeting che, almeno in teoria, avrebbe dovuto essere riservato, ma che non è sfuggito ai fotografi.

Incontro a Roma con @elonmusk. Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio,settori dove l'Italia dispone di manodopera e tecnologia all'avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali pic.twitter.com/EpDxQ3OltL — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 15, 2023

Secondo quanto dichiarato da Tajani, il CEO di Tesla lo ha raggiunto per parlare «di automotive ed aerospazio, settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia» e per «collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza».

Da mesi giornali e osservatori parlano delle nuove mire di Musk nel Vecchio Continente: l’uomo più ricco del mondo avrebbe in mente di realizzare una seconda Gigafactory in Europa, dopo quella inaugurata a Berlino nel marzo dello scorso anno. Fra le mete papabili ci sono sicuramente Spagna e Francia, con i transalpini che si sono già portati avanti, grazie a un incontro fra il presidente Emmanuel Macron e lo stesso Elon Musk. Un secondo vertice è in programma a Parigi nella giornata di oggi. Possibile, dunque, che l’Italia stia provando a bruciare le tappe, dando le giuste garanzie all’imprenditore sudafricano e provando a convincerlo che investire nel nostro Paese sia la strada giusta – del resto lo stesso Tajani, rientrando a Palazzo Chigi, ha dichiarato: «Gli ho detto che l’Italia è il miglior Paese in Europa per investire sulle auto elettriche».

Nel pomeriggio Musk ha incontrato anche la premier Giorgia Meloni: i due avrebbero parlato del problema della natalità, dei rischi legati all’intelligenza artificiale, uniti al tema di una “deregulation” dell’Europa in alcuni settori di mercato. Musk, riferiscono le fonti, ha infatti evidenziato che «Meloni è molto focalizzata sull’interesse italiano».