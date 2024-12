«Una parte importante della nostra storia», l’addio dei My Chemical Romance all’ex batterista scomparso

I My Chemical Romance hanno dedicato un pensiero a Bob Bryan, loro ex batterista morto lo scorso 26 novembre a 44 anni. Bryar è stato il batterista più longevo dei My Chemical Romance: si è esibito con la band dal 2004 al 2010.

«Con tristezza diciamo addio a Bob Bryar, nostro ex compagno di band e parte importante della storia dei My Chemical Romance», ha dichiarato il gruppo in un breve post su Instagram. «Inviamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento. Che possa riposare in pace».

I dettagli relativi alla morte di Bryar non sono ancora stati chiariti, anche se fonti delle forze dell’ordine hanno dichiarato che non si sospetta alcun crimine. Il medico legale sta attualmente indagando sulle cause del decesso.