I My Chemical Romance sono tornati: la scaletta del concerto-reunion

Dopo sette anni dall’ultima volta, i My Chemical Romance sono tornati a suonare dal vivo con un live andato sold out in pochissimi minuti, il primo di quattro concerti di una delle band emo più famose degli ultimi decenni. Il “secondo debutto” della band di Gerard Way è stato sul palco della Shrine Expo Hall di Los Angeles, dove hanno suonato brani estratti dai loro quattro album in studio per uno spettacolo di oltre due ore.

Dopo le quattro date annunciate a novembre, i My Chemical Romance si esibiranno al Download festival e poi in Giappone. Per il momento non sono state annunciate date in Europa. Nel frattempo, ecco la scaletta del concerto-reunion:

1. I’m Not Okay (I Promise)

2. Thank You for the Venom

3. Give ‘Em Hell, Kid

4. House of Wolves

5. Summertime

6. You Know What They Do to Guys Like Us in Prison

7. Make Room!!!!!

8. Our Lady of Sorrows

9. Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)

10. Sleep

11. Mama

12. I Don’t Love You

13. DESTROYA

14. Teenagers

15. S/C/A/R/E/C/R/O/W

16. Famous Last Words

17. The Kids From Yesterday

Bis:

18. Vampire Money

19. Helena

Bis 2:

20. Welcome to the Black Parade