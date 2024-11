È morto Bob Bryar, ex batterista dei My Chemical Romance

È morto all’età di 44 anni Bob Bryar, ex batterista dei My Chemical Romance. È stato trovato morto nella sua casa in Tennessee martedì 26 novembre dopo essere stato visto vivo l’ultima volta il 4, stando a TMZ.

La causa della morte non è ancora stata resa nota, ma le autorità hanno escluso un crimine, poiché i suoi beni, comprese attrezzature musicali e armi, sono intatti.

Bryar è stato il batterista più longevo dei My Chemical Romance: si è esibito con la band dal 2004 al 2010. Nato a Chicago, Illinois, nel 1979, ha iniziato a suonare la batteria nella banda musicali della sua scuola. Dopo il diploma di scuola superiore ha studiato ingegneria del suono presso l’Università della Florida.

Inizialmente ha iniziato a lavorare come tecnico del suono per The Used e Thrice. Ha stretto amicizia con i My Chemical Romance durante il loro tour nel 2004, e subito dopo è diventato il loro batterista per il tour di quell’anno in Giappone in sostituzione di Matt Pelissier.

Sebbene il suo coinvolgimento con la band sia avvenuto dopo l’uscita del loro secondo album Three Cheers for Sweet Revenge è apparso in tutti i video musicali e nel materiale promozionale.

I suoi contributi possono essere ascoltati nel seminale album dei My Chemical Romance del 2006 The Black Parade, il disco di maggior successo commerciale e di critica della band. Ha debuttato al numero due negli Stati Uniti nella Billboard 200.

Bryar è stato coinvolto nel processo di scrittura del disco successivo della gruppo Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys del 2010, ma ha lasciato la band poco prima dell’uscita dell’album.

Successivamente Bryar ha continuato a suonare la batteria, prima di annunciare il suo ritiro dalla musica nel 2014 per diventare un agente immobiliare.

Era un attivo sostenitore di vari enti di beneficenza per la cura dei cani. Nel 2022 ha annunciato che avrebbe venduto la sua uniforme originale di Black Parade e avrebbe utilizzato il denaro per aiutare “animali abbandonati e protetti nelle aree della Florida e della Carolina del Sud colpite dall’uragano Ian”.

In precedenza aveva venduto una batteria – utilizzata durante alcuni dei momenti più formativi dei My Chemical Romance – per raccogliere fondi per il Centro di controllo e adozione degli animali della contea di Williamson nel Tennessee.