Ecco le classifiche degli album, dei singoli e dei vinili più ascoltati (e comprati) nel 2024

«Il mercato musicale del 2024 si chiude con un bilancio estremamente positivo, tra dati significativi per lo streaming e un importante incremento della presenza femminile nelle classifiche annuali Top of the Music by FIMI/GfK, le uniche che comprendono tutti i canali di vendita e di ascolto esistenti (canali: fisico, digitale, audio streaming premium e free, video streaming)».

Comincia così la nota stampa che comunica i dati ufficiali FIMI per l’anno appena concluso. Sappiamo quindi chi sono ora i più ascoltati dello scorso anno, e non ci sono troppe sorprese. Come sempre stravince la musica italiana e sono pochissime le uscite internazionali che si guadagnano un posto in classifica. Ma entriamo nel dettaglio.

Nei singoli il primo posto è di Mahmood con Tuta Gold mentre Rose Villain, con Come un tuono (feat. Guè), si posiziona al secondo posto. Terzo Geolier, con il brano sanremese I p’ me, tu p’ te.

Negli album trionfa invece Icon di Tony Effe, seguito da Dio lo sa di Geolier in seconda posizione e da Vera baddie di Anna in terza.

Nella categoria CD, vinili e musicassette, Kid Yugi conquista il trono con I nomi del diavolo e Lazza si posiziona secondo con Locura, terzo è l’internazionale The Tortured Poets Department di Taylor Swift.

Il report segnala anche che il segmento fisico rimane stabile e continua a mantenere la sua rilevanza con una crescita dei vinili del 15,7% rispetto al 2023, e distribuendo in tal modo il peso dei formati: 57,8% vinili,40,5% CD, 1,7% musicassette e altri formati fisici.

Qui le prime posizioni rispettivamente per singoli, album, vinili e cassette: