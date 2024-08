Due arresti a Vienna: progettavano attacco ai concerti di Taylor Swift. Show annullati

Lo stadio Ernst Happel di Vienna era pronto a ospitare tre esibizioni di Taylor Swift questa settimana, ma i concerti sono stati cancellati quando, mercoledì 7 agosto, le autorità hanno arrestato due uomini che presumibilmente stavano pianificando di compiere attacchi terroristici in più punti della città, tra cui anche il concerto della popstar.

«Non abbiamo altra scelta che annullare i tre spettacoli programmati per la sicurezza di tutti», ha affermato un messaggio di Barracuda Music. «Tutti i biglietti saranno rimborsati automaticamente». Un 19enne cittadino austriaco è stato trovato in possesso di sostanze chimiche pericolose, e secondo quanto riportano i maggiori organi di informazione, avrebbe giurato fedeltà all’ISIS «radicalizzandosi sul web». Anche l’altro uomo arrestato sarebbe un seguace del gruppo terroristico.

Stanno ancora emergendo dettagli sulla minaccia, che è stata ampiamente affrontata in una conferenza stampa dal direttore della polizia di stato di Vienna Franz Ruf e dal capo della polizia Gerhard Purstl. Secondo Ruf, le sostanze recuperate dal diciannovenne sono attualmente in fase di valutazione, probabilmente per determinare se erano destinate a essere utilizzate per costruire una bomba.

Un uomo è stato arrestato a Vienna, mentre il diciannovenne, ritenuto il principale sospettato, è stato trattenuto in una cittadina a sud della capitale chiamata Ternitz. Nessun ulteriore dettaglio sulla questione è stato condiviso dai funzionari. L’Ernst Happel Stadium ha una capienza di oltre 50.000 spettatori. Tutti e tre gli spettacoli erano sold out.