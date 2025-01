Bruce Springsteen, Bon Jovi, Nile Rodgers ricordano Sam Moore: «Non c’è un’altra voce come la sua in America»

In seguito alla morte di Sam Moore, molti degli artisti ispirati da Sam e Dave si sono rivolti ai social media per rendere omaggio alla leggenda del soul.

«Alla E Street siamo affranti dalla notizia della morte di Sam Moore, una delle più grandi voci soul d’America», ha scritto Bruce Springsteen sui social media. «Semplicemente non c’è un’altra voce come quella di Sam nella musica americana». «Abbiamo avuto l’onore di lavorare con Sam in diverse occasioni, era un uomo dolce e divertente», continua il Boss. «Era pieno di storie sui tempi d’oro della musica soul, e fino alla fine ha avuto un’autenticità unica nella sua voce di cui potevo solo meravigliarmi».

«RIP Sam Moore. Uno degli ultimi grandi soul man», ha scritto Steven Van Zandt. «Lui e Dave Prater sono stati l’ispirazione per me e Johnny per fondare i Southside Johnny and the Asbury Jukes. Un uomo importante, giusto e meraviglioso.

RIP Sam Moore. One of the last of the great Soul Men. Him and Dave Prater were the inspiration for me and Johnny to start Southside Johnny and the Asbury Jukes. An important righteous wonderful man. https://t.co/MZ65OgDsqV — 🇺🇸🕉🇺🇦🟦Stevie Van Zandt☮️💙 (@StevieVanZandt) January 11, 2025

«Sam Moore, il Soulman, uno dei pionieri e dei più grandi cantanti di sempre, ci ha lasciati…» ha scritto Jon Bon Jovi su Instagram accanto a una foto di lui e Moore insieme sul palco. «Non sono tanto rattristato perché mi sento incredibilmente fortunato per aver avuto l’opportunità di essere in sua presenza. Avere avuto l’occasione di esibirmi e persino di registrare con Sam è stato un onore» ha aggiunto Bon Jovi, ricordando che il suo primo appuntamento con Dorotha fu a un concerto di Sam e Dave nel New Jersey.

Chuck D dei Public Enemy scrive: «Non so se chi sta leggendo questo sa davvero quanto Sam Moore (Sam and Dave) sia stato parte della colonna sonora della mia vita. Riposi in pace, Mr. Sam».

I don’t know if yall reading this even know how Sam Moore ( Sam and Dave) part of my life soundtrack. Rest In Beats Mr Sam . pic.twitter.com/2KpbMxSsPw — Chuck D (@MrChuckD) January 11, 2025

«RIP per un grande soul man e un grande amico, Sam Moore!», è il pensiero di Nile Rodgers. «Condoglianze alla sua famiglia e ai suoi molti amici».