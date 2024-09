Bixler-Zavala dei Mars Volta contro Emily Armstrong dei Linkin Park: «I fan sanno del tuo amico stupratore?»

È durato poco l’entusiasmo attorno alla reunion dei Linkin Park e l’annuncio della nuova frontwoman, Emily Armstrong, che una serie di critiche hanno subito colpito la cantante. Ad alzare la voce è stato Cedric Bixler-Zavala dei Mars Volta che sui social della band della Armstrong, i Dead Sara, ha criticato la cantante per aver supportato un suo compagno di Scientology, l’attore Danny Masterson, accusato (e poi ritenuto colpevole) di stupro.

«I tuoi fan sanno del tuo amico Danny Masterson? Il tuo amico stupratore» ha scritto Bixler-Zavala ricordando il supporto di Emily a Masterson durante il processo (la cantante si è anche presentata in aula a supporto dell’attore nel 2020). Il musicista ha così proseguito: «Ricordi Emily? Ricordi quando i tuoi amici di Scientology hanno accerchiato una delle accusatrici anonime quando stava cercando di uscire dall’ascensore? La polizia ha dovuto scortarla lontana dalla tua orrenda setta».

La moglie di Bixler-Zavala, Chrissie Carnell-Bixler, è stata una delle numerose donne che hanno accusato Masterson di violenza sessuale. Lo scorso settembre l’attore è stato dichiarato colpevole per le accuse mosse da due donne anonime, venendo così condannato a 30 anni di carcere. Carnell-Bixler è anche parte di una causa civile contro Masterson.

Bixler-Zavala e Carnell-Bixler sono stati entrambi ex seguaci di Scientology e da tempo accusano la Chiesa di Scientology per quanto successo con Masterson. Anche Armstrong ha legami con Scientology: sul web è infatti riapparsa una foto di lei e di Bixler-Zavala al Celebrity Centre di Scientology nel 2013 per un gala che celebrava il 44° anniversario della Chiesa.

Non poteva quindi mancare anche l’intervento di Carnell-Bixler che sui propri social ha chiamato Armstrong: «una seguace incallita che ha sostenuto uno stupratore seriale dentro e fuori dai tribunali». Aggiungendo: «Emily Armstrong è una vera e propria credente del culto/organizzazione criminale di Scientology che si dedica al traffico di esseri umani e di bambini, all’abuso di minori e di anziani, all’insabbiamento di innumerevoli [aggressioni sessuali] su bambini e adulti». Carnell-Bixler ha inoltre ricordato come Chester Bennington, compianto ex-leader dei Linkin Parke e amico di Bixler-Zavala, fosse stato anch’egli una vittima di abusi quando era bambino.

Al momento né Emily Armstrong né i Linkin Park hanno commentato la vicenda.

Traduzione da Rolling Stone US.