Danny Masterson è stato condannato per stupro

L’attore americano Danny Masterson, conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella sitcom That ’70s Show, è stato condannato a 30 anni di carcere per lo stupro di due donne appartenenti alla sua stessa comunità, ossia quella della Chiesa di Scientology, di cui è uno dei massimi esponenti.

Ad accusare di violenza sessuale Masterson sono state tre donne, tutte ex aderenti di Scientology, secondo le quali Masterson avrebbe sfruttato la sua posizione di preminenza all’interno dell’organizzazione per evitare ogni forma di responsabilità e insabbiare l’accaduto.

Gli episodi contestati sarebbero avvenuti nella casa di Hollywood dell’attore tra il 2001 e il 2003: le vittime hanno testimoniato di essere state indotte ad assumere droghe prima dell’aggressione.

In particolare, Masterson è stato riconosciuto colpevole di stupro nei confronti di due delle tre accusatrici: le accuse della terza donna sono state dichiarate nulle, ma l’impatto della sentenza resta notevole. In seguito alla condanna, Masterson è stato considerato un possibile fuggitivo e è stato immediatamente posto in custodia penitenziaria, dove sconterà la sua pena.