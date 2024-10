A Thom Yorke non «frega un ca**o» se i fan vogliono una reunion dei Radiohead

Non chiedete a Thom Yorke di una possibile reunion dei Radiohead. Oppure, se lo fate, aspettatevi che il musicista si rifiuti di darvi una vera e propria risposta. Il frontman ha parlato alla radio australiana Double J, dove si suggeriva che il lavoro “fertile” di Yorke sugli Smile con Jonny Greenwood abbia portato i fan a supporre che potrebbe essere in arrivo nuova musica dei Radiohead.

«Non ne sono consapevole e non me ne frega un cazzo», ha risposto Yorke. «Senza offesa per nessuno e grazie per il vostro interesse e la vostra attenzione. Ma penso che ci siamo guadagnati il ​​diritto di fare quello che ha senso per noi senza doverci giustificare o rispondere all’idea storica di qualcun altro».

«Non penso di sentire il bisogno di essere all’altezza di qualcosa», ha aggiunto sulla pressione di essere all’altezza del successo dei Radiohead. «Mi sembra un non-problema. Siamo in questa posizione privilegiata in cui siamo ancora in grado di fare musica grazie ai Radiohead, quindi nessuna lamentela».

L’ultimo album della band A Moon Shaped Pool, è uscito nel 2016. L’anno successivo il gruppo ha pubblicato una ristampa per il 20esimo anniversario di OK Computer, intitolata OKNOTOK 1997 2017, e nel 2021 Kid A Mnesia, una ristampa dell’anniversario che raccoglie Kid A, Amnesiac e materiale inedito. Da allora Yorke si è concentrato sugli Smile, che ha formato con Greenwood e il batterista Tom Skinner.

Nonostante Yorke abbia affermato di non essere a conoscenza di piani di reunion dei Radiohead, il bassista Colin Greenwood ha recentemente dichiarato a NME che la band ha fatto delle prove durante l’estate.

«Ci siamo trovati solo per un paio di giorni, abbiamo ripercorso tutte le canzoni e abbiamo ripreso da dove avevamo interrotto nel 2018», ha detto. «È stato davvero divertente e bello vedere tutti. Avremmo dovuto fare tre o quattro giorni, ma dopo due abbiamo deciso di darci un taglio perché andava bene e potevamo ancora farcela. Mio fratello [Jonny Greenwood] ha detto che avremmo avuto bisogno solo di un paio di settimane di prove e che saremmo potuti andare in tour, senza problemi».

Double J ha chiesto a Yorke delle prove chiedendo come è stato tornare insieme dopo che tutti hanno seguito le proprie ispirazioni negli ultimi anni e se questo ha cambiato il modo in cui i membri dei Radiohead affrontano collettivamente le cose. «Sì», ha risposto Yorke. Non credo di avere nulla da aggiungere a questo».

Il mese scorso, i Radiohead hanno annunciato che stanno collaborando a una nuova produzione teatrale di Amleto, che sarà presentato in anteprima la prossima primavera a Manchester, in Inghilterra. Lo spettacolo, Hamlet Hail to the Thief, è stato adattato e diretto da Christine Jones e Steven Hoggett e conterrà musica rielaborata dall’LP dei Radiohead del 2003, Hail to the Thief.

«Questa è una sfida interessante e che intimidisce», ha detto Yorke in una dichiarazione sulla produzione. «Adattare la musica originale di Hail to The Thief a un’esibizione dal vivo con gli attori sul palco per raccontare questa storia eterna, usando la sua familiarità e i suoi suoni, inserendoli dentro e fuori dal contesto, vedendo cosa si accorda con il risentimento e la paranoia di Amleto, usando la musica come una “presenza” nella stanza, osservando come entra in collisione con l’azione e il testo».

Da Rolling Stone US.