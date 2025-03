Radiohead, un nuovo tour in arrivo nel 2025?

I Radiohead continuano a giocare con il mistero, ma questa volta gli indizi parlano chiaro: tra biglietti per un tour misteriosamente scomparsi, date già apparentemente bloccate e una nuova LLP registrata, sembra che qualcosa di grosso stia bollendo in pentola.

Come riportato da Resident Advisor, tutto è iniziato con un’asta benefica a Los Angeles, tenuta dalla Palisades High School il 17 marzo, per raccogliere fondi a favore delle vittime degli incendi che hanno devastato la California lo scorso gennaio. Tra gli oggetti in palio c’erano quattro biglietti per un “concerto a scelta dei Radiohead”, donati direttamente dal management della band. Il vincitore avrebbe potuto scegliere città e data in base al calendario del tour. Un indizio piuttosto evidente, tuttavia in seguito l’inserzione è stata rimossa, le offerte azzerate e ogni riferimento ai Radiohead cancellato dal sito e dai social della scuola. Eppure, online circolano screenshot che confermano la natura dell’annuncio originale.

Inoltre, secondo una fonte vicina alla band, i Radiohead avrebbero già prenotato alcune location in diverse città europee per concerti in residenza previsti per l’autunno 2025. Se confermato, si tratterebbe del loro primo tour dopo oltre sei anni di stop, dal concerto di chiusura del tour di A Moon Shaped Pool nel 2018.

Un altro dettaglio interessante è la recente registrazione della LLP RHEUK25. Una LLP (Limited Liability Partnership) è una forma di società a responsabilità limitata che consente ai membri di gestire le proprie attività in modo indipendente, senza passare attraverso le strutture tradizionali delle etichette discografiche. I Radiohead hanno già utilizzato questa strategia in passato poco prima di annunciare nuovi album, ristampe o tour, quindi la mossa non è passata inosservata tra i fan.

Intanto, quasi in sordina, la band ha pubblicato una playlist con le B-side di The Bends per celebrare il 30° anniversario dell’album uscito nel 1995, mentre Thom Yorke sta continuando il lavoro con Mark Pritchard per l’album Tall Tales, in uscita prevista a maggio.

Ufficialmente, la band continua a non confermare né smentire nulla. Jonny Greenwood ha dichiarato che “non ci sono piani” per il 2025, mentre Thom Yorke si è limitato a dire di “non fregarsene nulla” delle richieste dei fan. Ma tra prove mosse legali sospette e screenshot, il 2025 si candida a essere l’anno del grande ritorno dei Radiohead.