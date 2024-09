Thom Yorke sta adattando ‘Hail to the Thief’ dei Radiohead a una produzione teatrale dell’Amleto

Far dialogare i Radiohead di Hail to the Thief (album uscito nel 2003) con una delle opere teatrali più famose di tutti i tempi: Amleto di Shakespeare. È l’obiettivo di Thom Yorke, che sta lavorando a, per così dire, un adattamento teatrale dei brani contenuti nel disco dei Radiohead.

Il risultato si chiamerà Hamlet Hail to the Thief e andrà in scena per la prima volta dal 27 aprile al 18 maggio a Manchester. La tournée proseguirà poi a Stratford-upon-Avon, supposta città natale del Bardo, dove sarà rappresentato al Royal Shakespeare Theatre dal 4 al 28 giugno.

«È una sfida interessante e un po’ spaventosa», dice Yorke. In particolare, l’artista è curioso di vedere come la musica «possa collidere con l’azione e i testi» della tragedia di Shakespeare. La produzione darà inoltre la possibilità di osservare come l’album «dialoghi con i sottotesti di dolore e paranoia» dell’opera.

Christine Jones, che co-dirigerà lo spettacolo insieme a Steven Hoggett, ha dichiarato che, a suo tempo, il tour dei Radiohead legato a Hail to the Thief aveva «modificato il mio DNA», e che crede che molti dei brani «abbiano una relazione coi temi della tragedia». Combinare Radiohead e Shakespeare era un suo sogno nel cassetto: «Abbiamo scoperto che l’opera infesta l’album, per così dire, e che l’album infesta l’opera».

I legami sembrerebbero cominciare già dal titolo dell’album, pensato per storpiare la marcia militare del Presidente americano Hail to the Chief (da “onore al capo” a “onore al ladro”) in occasione della controversa vittoria di George W. Bush alle elezioni del 2000. Di strutture del potere e delle loro storture e conseguenze parlano sia Shakespeare che i Radiohead. «I testi e la musica ci portano a domandarci senza sosta di che cosa siamo fatti, e come possiamo distinguere il giusto dallo sbagliato».

Non è la prima volta che questi due mondi si incontrano. Nel 2023, a Los Angeles andò in scena Perchance to Dream, performance che presentava una rilettura cyberpunk di Amleto attraverso la musica dei Radiohead. Nel 1996, la band aveva dato due canzoni a Baz Luhrmann per la colonna sonora di Romeo + Juliet ovvero Talk Show Host e sui titoli di cosa Exit Music (For a Film).