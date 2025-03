Thom Yorke pubblicherà a maggio ‘Tell Tales’, un album con Mark Pritchard

Thom Yorke e Mark Pritchard hanno annunciato la pubblicazione del loro primo album assieme. Si intitola Tell Tales e uscirà il 9 maggio su etichetta Warp.

Il cantante dei Radiohead e degli Smile e il produttore, noto tra le altre cose per il progetto Global Communication con Tom Middleton, hanno pubblicato oggi il secondo singolo This Conversation Is Missing Your Voice dopo Back in the Game uscito il mese scorso.

Mark Pritchard & Thom Yorke - This Conversation is Missing Your Voice (Official Video)

I due video usciti sono realizzati dall’artista visivo Jonathan Zawada e sono parte di un lungometraggio girato in parallelo alla creazione della musica. Verrà proiettato in alcune sale cinematografiche selezionate in occasione dell’uscita del disco.

La copertina e la tracklist dell’album:

A Fake in a Faker’s World

Ice Shelf

Bugging Out Again

Back in the Game

White Cliffs

The Spirit

Gangsters

This Conversation Is Missing Your Voice

Tall Tales

Happy Days

The Men Who Dance In Stags’ Heads

Wandering Genie