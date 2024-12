Nicole Kidman ha quasi smesso di recitare nel 2008

Nicole Kidman ha quasi lasciato Hollywood per sempre nel 2008.

Dopo essersi trasferita a Nashville e aver dato alla luce la sua prima figlia con la star country Keith Urban, il premio Oscar pensava di aver “quasi finito” con la recitazione e voleva rivolgere tutta la sua attenzione alla sua nuova famiglia. Questo finché sua madre non è intervenuta e l’ha esortata ad andare avanti.

“Quando è nata [Sunday Kidman-Urban], ho pensato, ‘Credo di aver finito adesso'”, ha detto Kidman a CBS News. “Vivevamo in una fattoria, ed è stato allora che mia madre mi ha consigliato: ‘Non mollerei del tutto. Cercherei di tenere un piede dentro’. E io ho risposto: ‘No, no. Adesso ho finito, basta”. Ma lei: “Ascoltami, continua ad andare avanti. Non sto dicendo che devi farlo al livello di ora, ma non rinuncerei del tutto.’”

La Kidman ha preso a cuore il consiglio e, tre anni dopo, ha ottenuto la sua terza nomination all’Oscar per la sua interpretazione da protagonista in Rabbit Hole. Negli anni a venire, la Kidman avrebbe recitato in Just Go With It, Hemmingway & Gellhorn, Stoker e The Railway Man.

“Quel consiglio è arrivato da una donna che apparteneva a una generazione che non aveva avuto le opportunità che ho io, quelle che lei ha contribuito a creare per le sue figlie”, ha aggiunto Kidman. “È probabilmente una possibilità che avrebbe voluto avere quando era piccola”.

La Kidman sarà al fianco di Harris Dickinson nel thriller erotico Babygirl. In uscita nei cinema italiani il prossimo 30 gennaio, il film segue Romy (Kidman), un potente amministratore delegato che mette a rischio la sua carriera e la sua famiglia quando ha una relazione con uno stagista molto più giovane della sua azienda (Dickinson).