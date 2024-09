Le serie tv da vedere a settembre 2024

Slow Horses 4

Apple TV+ 4 settembre

Slow Horses — Season 4 Official Trailer | Apple TV+

Un’esplosione di segreti personali scuote le già traballanti fondamenta del cosiddetto “Pantano”, ufficio-girone dantesco sotto la direzione del lurido quanto intelligente Lamb (un grande Gary Oldman) dove finiscono agenti reietti, incapaci o semplicemente scomodi. Così comincia la nuova stagione della spy-serie cult “made in England”. Accanto a Oldman ritroviamo Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce, Sophie Okonedo e tutto il resto della banda.

The Perfect Couple

Netflix 5 settembre

The Perfect Couple | Teaser ufficiale | Netflix Italia

Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning, Eve Hewson, Billy Howle, Jack Reynor e tanti altri: un grande cast per nuove “big little lies” a sfondo “riccanza”. Hewson interpreta la ragazza che deve sposare il rampollo figlio di una donna (Kidman) che non vede di buon occhio le nozze. Tutto si complicherà quando sulla spiaggia della casa di famiglia viene ritrovato un corpo… Dirige la Susanne Bier di Dopo il matrimonio (al cinema) e The Undoing (in Tv).

Emily in Paris 4 – Parte 2

Netflix 12 settembre

Emily in Paris | Stagione 4 - Parte 2 | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Seconda parte della quarta stagione con protagonista la nostra eroina (Lily Collins), ancora impegnata con il suo triangolo amoroso, cioè divisa tra il francese Gabriel (Lucas Bravo) e l’inglese Alfie (Lucien Laviscount). Ma stavolta Emily da Paris si ritroverà anche “in Rome“, con new entry nostranissime: Raoul Bova ed Eugenio Franceschini. Che, ci scommettiamo, complicheranno ancora di più il suo già tribolatissimo ménage.

Tulsa King 2

Paramount+ 15 settembre

Tulsa King | Season 2 Official Trailer | Paramount+

Dwight e la sua squadra continuano a costruire e a difendere il loro impero crescente a Tulsa, ma appena si orientano, comprendono di non essere gli unici a voler rivendicare le proprie pretese. Questa la sinossi della seconda stagione della serie starring Sylvester Stallone, che ha ritrovato sul piccolo schermo lo smalto che sembrava un po’ perduto. La prima è stata un piccolo cult: riuscirà a bissare il successo della precedente?

Agatha All Along

Disney+ 19 settembre

Agatha All Along | Trailer Ufficiale | Disney+

Spin-off “made in Marvel” per la villain (però irresistibile) di WandaVision, cui dà il volto la favolosa Kathryn Hahn. La sua famigerata Agatha Harkness si ritrova senza poteri dopo che un misterioso adolescente goth la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto: come farà a recuperarli? Nel cast anche l’altrettanto spassosa Aubrey Plaza e la veterana del cinema e del teatro USA Patti LuPone.

Monsters – La storia di Lyle ed Erik Menendez

Netflix 19 settembre

MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez | Data d'uscita | Netflix Italia

Dopo la controversa serie su Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy affronta uno dei casi che hanno sconvolto l’America degli anni ’90. Quello di Lyle ed Erik Menendez, i due fratelli condannati nel 1996 per l’omicidio dei loro genitori che tutt’oggi sostengono che le loro azioni siano derivate dalla paura causata da una vita di abusi fisici, emotivi e sessuali. I due fratelli sono interpretati da Nicholas Alexander Chavez e Cooper Koch, mentre a dare il volto ai genitori sono Javier Bardem e Chloë Sevigny.

La maison

Apple TV+ 20 settembre

La Maison Series Trailer 2024 | Apple Tv |Lambert Wilson | Amira Casar | La Maison Apple Tv 2024

Dopo serie che indagavano il “vero” mondo dell’alta moda come The New Look e Becoming Karl Lagerfeld, Apple ci porta fra i segreti della dinastia alla guida di un’iconica (e fittizia) casa di moda, che viene avvolta dallo scandalo quando un video compromettente che vede al centro lo stilista Vincent Ledu (Lambert Wilson) finisce sul web, lasciando la leggendaria maison appesa a un filo.

The Penguin

Sky e NOW 20 settembre

The Penguin | Nuova serie | Trailer

Altro giro, altro spin-off su un supercattivo dei fumetti. Stavolta il Pinguino di Gotham City, interpretato da un irriconoscibile (causa trucco) Colin Farrell. Otto episodi targati DC Studios, di cui Lauren LeFranc è showrunner, dedicati all’iconica nemesi dell’Uomo Pipistrello, per continuare l’epica saga criminale avviata dal regista Matt Reeves con The Batman nel 2022. Nel cast anche Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo e molti altri.

Tutto chiede salvezza 2

Netflix 26 settembre

Secondo capitolo per la serie dal romanzo finalista al Premio Strega firmato Daniele Mencarelli. La storia d’amore tra Daniele (Federico Cesari) e Nina (Fotinì Peluso) è proseguita e hanno avuto una bambina, la piccola Maria. Poco dopo la sua nascita, però, i due sono entrati in crisi, e adesso sono alle prese con avvocati e tribunali per l’affidamento. Entrambi possono contare sul sostegno delle rispettive famiglie, molto diverse tra loro.