Nicole Kidman: «Vorrei lavorare con Scorsese, se farà un film con delle donne»

Ad aprile Nicole Kidman ha tenuto un bellissimo discorso quando ha ritirato l’AFI Lifetime Achievement Award e ha parlato di tutti i registi che “hanno scommesso” su di lei durante la prolifica carriera. La lista comprendeva artisti del calibro di Susanne Bier, Stanley Kubrick, Sofia Coppola, Jane Campion, Gus Van Sant e non solo.

In un’intervista con Vanity Fair pubblicata mercoledì, all’attrice premio Oscar è stato chiesto se c’era qualcuno con cui non ha ancora lavorato e con cui vorrebbe lavorare. “Ho sempre detto che voglio lavorare con [Martin] Scorsese”, ha risposto Kidman, prima di aggiungere: “Se fa un film con donne”.

Sebbene Scorsese abbia al suo attivo una manciata di film con protagoniste femminili, come Alice non abita più qui – che valse un Oscar come migliore attrice a Ellen Burstyn, America 1929 – Sterminateli senza pietà con Barbara Hershey e New York, New York del 1977 con l’indimenticabile Liza Minnelli, la maggior parte della sua filmografia è fatta da film incentrati sugli uomini. Un campione di titoli nella sua lista di 26 lungometraggi include Quei bravi ragazzi, The Wolf of Wall Street, Taxi Driver, Toro scatenato, The Departed – Il bene e il male, Gangs of New York, The Aviator. Insomma, avete capito il punto.

In particolare, nel 2019, The Irishman di Scorsese è stato criticato per il poco spazio dato al suo personaggio femminile più importante, Peggy Sheeran, interpretato da Anna Paquin. Durante i 209 minuti del film, Paquin pronuncia solo sette parole. Quell’anno, rispondendo a un giornalista italiano che chiedeva a Scorsese perché i protagonisti dei suoi film fossero principalmente uomini, con poche narrazioni femminili interessanti, il regista ha risposto: “Se la storia non lo richiede… è una perdita di tempo per tutti”.

Durante l’intervista con Vanity Fair, Kidman ha elencato anche Kathryn Bigelow, Spike Jonze, Paul Thomas Anderson e Michael Haneke nella sua lista dei desideri. “C’è tutta una serie di nuovi registi emergenti: sono così tanti e sono sempre aperta alla scoperta di nuove persone e nuovi artisti”. Kidman ha parlato del lavoro con registe donne (i progetti più recenti Perfect Couple e Babygirl sono stati diretti rispettivamente da Bier e Halina Reijn): “Sono qui a vostra disposizione e sono pronta”, ha detto l’attrice.

Da Rolling Stone US