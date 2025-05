Martin Scorsese ha annunciato un documentario con l’ultima intervista a Papa Francesco

Martin Scorsese ha annunciato Aldeas – A New Story, un documentario con “l’ultima intervista approfondita davanti alla telecamera di Papa Francesco per il cinema”.

Il film rifletterà sul lavoro di Scholas Occurrentes, un progetto educativo globale no-profit fondato da Papa Francesco nel 2013. Parte del progetto è stata la promozione della produzione cinematografica nelle comunità di tutto il mondo per contribuire a creare “la cultura dell’incontro dalle periferie, raccogliendo la bellezza della diversità umana e promuovendo l’unità in un mondo diviso”.Aldeas – A New Story presenterà cortometraggi narrativi realizzati in Indonesia, Gambia e Italia.

Prodotto da Aldeas Scholas Films in collaborazione con la Sikelia Productions e la Massive Owl Productions di Scorsese, il film intreccerà i cortometraggi con le interviste di Papa Francesco a Scorsese durante il suo ritorno nella sua città natale in Sicilia.

“Aldeas è un progetto estremamente poetico e molto costruttivo perché va alle radici di ciò che è la vita umana, la socialità umana, i conflitti umani… l’essenza del viaggio di una vita”, ha dichiarato Papa Francesco in una dichiarazione prima della sua morte ad aprile.

Scorsese ha aggiunto: “Ora più che mai abbiamo bisogno di parlarci, di ascoltarci a vicenda in modo interculturale. Uno dei modi migliori per farlo è condividere le storie di chi siamo, riflesse dalle nostre vite ed esperienze personali. Ci aiuta a capire e ad apprezzare il modo in cui ognuno di noi vede il mondo. Era importante per Papa Francesco che le persone si scambiassero idee con rispetto, preservando al contempo la propria identità culturale, e il cinema è il mezzo migliore per farlo”.

Un comunicato stampa afferma: “Dando alle comunità la possibilità di raccontare le proprie storie e preservare il proprio patrimonio culturale, il documentario si erge a testimonianza della convinzione, ormai consolidata, che la creatività non sia solo un mezzo di espressione, ma anche un percorso verso la speranza e la trasformazione. I cortometraggi saranno presentati in anteprima nei cinema locali di recente apertura, diventando centri duraturi per l’espressione culturale e l’educazione”.

Aldeas – A New Story è stato prodotto da Scorsese insieme a Teresa Leveratto, Ezequiel del Corral e Alfonso Gomez-Rejon. I produttori esecutivi sono Lisa Frechette, Romilda de Luca, Ariel Tcach e Ariel Broitman. La regia è di Clare Tavernor e Johnny Shipley, mentre la produzione è di Amy Foster della Massive Owl Productions. Anche i direttori della fotografia Ellen Kuras e Salvatore Totino hanno contribuito al film.

Scorsese ha incontrato Papa Francesco diverse volte nel corso degli anni. Il regista ha utilizzato le loro conversazioni per ispirare i suoi film L’ultima tentazione di Cristo e Silence. Ha reso omaggio a Bergoglio dopo la sua morte, dicendo: “Era, sotto ogni aspetto, un essere umano straordinario. Riconosceva i propri fallimenti. Irradiava saggezza. Irradiava bontà. Aveva una ferrea dedizione al bene. Sapeva nel profondo che l’ignoranza era una terribile piaga per l’umanità. Quindi non ha mai smesso di imparare”.

E ancora: “La perdita per me è profonda: ho avuto la fortuna di conoscerlo e mi mancheranno la sua presenza e il suo calore. La perdita per il mondo è immensa. Ma ha lasciato una luce dietro di sé che non potrà mai spegnersi”.

Non è stata annunciata una data di uscita del film, ma sul profilo Instagram di Aldeas Scholas Films si legge che arriverà “presto”.

Da Rolling Stone US