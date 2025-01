Da Spielberg a Scorsese e Coppola, l’omaggio del mondo del cinema a David Lynch: «Il mondo sentirà la mancanza di una voce così originale e unica»

Tantissimi personaggi dello spettacolo, celebrità, amici e collaboratori stanno piangendo in queste ore la scomparsa di David Lynch, il regista che ha cambiato per sempre il panorama della produzione cinematografica, morto ieri all’età di 78 anni.

Steven Spielberg lo ha ricordato così: “Ho adorato i film di David. Velluto blu, Mulholland Drive e Elephant Man lo hanno definito come un sognatore visionario e singolare che ha diretto film che sembravano fatti a mano”, ha detto Spielberg in una dichiarazione. “Ho conosciuto David quando ha interpretato John Ford in The Fabelmans. Ecco uno dei miei eroi: David Lynch che interpreta uno dei miei eroi. Era surreale e sembrava una scena tratta da uno dei film di David. Il mondo sentirà la mancanza di una voce così originale e unica. I suoi film hanno già superato la prova del tempo e continueranno sempre a farlo”.

Ecco invece le parole di Martin Scorsese: “Sento e leggo molto spesso la parola ‘visionario’ ultimamente: è diventata una specie di descrizione onnicomprensiva, un altro pezzo di linguaggio promozionale. Ma David Lynch era davvero un visionario, in effetti, la parola avrebbe potuto essere inventata per descrivere l’uomo e i film, le serie, le immagini e i suoni che ha lasciato dietro di sé”, ha affermato in una dichiarazione condivisa con IndieWire. “Ha creato forme che sembravano sul punto di cadere a pezzi, ma in qualche modo non è mai accaduto. Metteva sullo schermo immagini diverse da qualsiasi cosa io o chiunque altro avessimo mai visto: rendeva tutto strano, inquietante, rivelatorio e nuovo. Ed è stato assolutamente intransigente, dall’inizio alla fine. È un giorno triste, triste per i cineasti, gli amanti del cinema e per l’arte del cinema (…) Siamo stati fortunati ad avere David Lynch”.

“Sono scioccato e addolorato”, ha scritto Francis Ford Coppola su Instagram. “Non riesco a esprimere a parole cosa significa la terribile perdita del grande David Lynch, che era mio amico”.

L’attore Kyle MacLachlan, amico di lunga data e collaboratore di Lynch negli ultimi quattro decenni, ha condiviso un commovente omaggio al regista sui social media, insieme a foto che li ritraggono insieme nel corso degli anni. “Quello che ho visto in lui era un uomo enigmatico e intuitivo con un oceano di creatività che esplodeva dentro di lui. “Era in contatto con qualcosa che tutti noi vorremmo poter raggiungere”, ha scritto MacLachlan, che ha recitato nel film Dune di Lynch del 1984, nel thriller psicologico Velluto blu del 1986 e in Twin Peaks solo quattro anni dopo.

“Mentre il mondo ha perso un artista straordinario, io ho perso un caro amico che immaginava un futuro per me e mi ha permesso di viaggiare in mondi che non avrei mai potuto concepire da solo”, ha continuato MacLachlan. “Mi mancherà più di quanto i limiti del mio linguaggio possano esprimere e il mio cuore possa sopportare. Il mio mondo è molto più pieno perché lo conoscevo e molto più vuoto ora che non c’è più. Devo la mia carriera alla sua visione”.

La star di Mulholland Drive Naomi Watts ha condiviso i suoi pensieri su Instagram, insieme a una tenera clip con il regista sul set. “Il mio cuore è spezzato”, ha iniziato nel suo post, mentre gli attribuiva il merito di averla messa “sul radar”. Watts, che è apparsa anche nel reboot di Twin Peaks, ha scritto: “David ha invitato tutti a dare un’occhiata a quel mondo attraverso la sua squisita narrazione, che ha elevato il cinema e ispirato generazioni di registi in tutto il mondo. …Sto gridando dal megafono: Buona fortuna, amico Dave!”.

Anche l’altro volto femminile di Mulholland Drive, Laura Harring, ha voluto ricordare Lynch su Instagram: “Tutti gli artisti e gli esseri umani che ti hanno incontrato piangeranno la tua scomparsa, ma so che stai creando film, scrivendo, dipingendo e meditando dall’alto”.

Lee Grant, che è apparsa anche nel film del 2001, ha raccontato su X di essere rimasta affascinata per la prima volta dai “paesaggi onirici” di Twin Peaks negli anni Novanta, quando il direttore di produzione di un progetto a cui stava lavorando aveva pianificato parte del programma delle riprese in base alla trasmissione della serie che “la troupe si rifiutava di perdere”.

“Anni dopo, quando mi è stata offerta la possibilità di lavorare con lui per un giorno, ho colto al volo l’opportunità di vedere come una mente così dirigeva. “Era una giornata in Mulholland Drive“, ha detto Grant. “Era, in realtà, un artista unico nel suo genere”.

Anche l’attrice di Twin Peaks Lara Flynn Boyle ha parlato con Deadline: “Lynch era il Willy Wonka del cinema. Sento di aver vinto il biglietto d’oro per aver avuto la possibilità di lavorare con lui”, ha detto Boyle. “Ci mancherà moltissimo.”

Nicolas Cage, che ha recitato nel film Cuore selvaggio di Lynch nel 1990, lo ha definito “uno dei più grandi artisti di questo e di ogni altro tempo” in una dichiarazione a Deadline. “Era coraggioso, brillante un anticonformista con un gioioso senso dell’umorismo”, ha continuato Cage. “Non mi sono mai divertito così tanto sul set di un film come lavorando con David Lynch. Sarà sempre oro puro”.

Anche Harmony Korine ha detto a IndieWire: “David Lynch è stato uno dei nostri grandi artisti, un regista del livello del Monte Rushmore, un vero GOAT. Ha cambiato la vita di molte persone. Non ci sarà mai un altro come lui, perché ha girato film in un momento della storia in cui nulla di simile era mai stato sperimentato prima. Viviamo in un’epoca in cui tutto è già stato visto. Lynch inventò un nuovo linguaggio. Fu un talento unico nel suo genere, capace di assorbire le braci della natura selvaggia americana. Abbracciò la sua logica interiore e la filtrò attraverso una magia subconscia. Ha creato mondi e vibrazioni senza pari. Ha toccato argomenti inspiegabili, sacri e inesprimibili. Lui è un tesoro. La sua opera vivrà per sempre.”

Il batterista dei Roots Questlove ha elogiato Lynch su Threads per essere stato “il primo essere umano/creativo che ha sottolineato l’importanza di non lavorare troppo e di prendersi del tempo per respirare, meditare e cercare strade creative al di fuori della mia zona di comfort”. Il produttore e autore ha aggiunto che Lynch è stato la sua “luce guida creativa per il libro Somethingtofoodabout del 2016″.

James Gunn ha scritto “hai ispirato molti di noi” sulla foto di Isabella Rossellini che canta in Velluto blu, mentre Patton Oswalt ha accennato allo stile surrealista di Lynch dicendo: “RIP. Almeno questo è quello che mi ha appena detto in sogno il cavallo che indossa il fez. (*Al contrario e in svedese)”.

Howard ha definito Lynch “un uomo gentile e un artista impavido che ha seguito il suo cuore e la sua anima e ha dimostrato che la sperimentazione radicale può produrre un cinema indimenticabile” in un post su X. “È uno di quei registi influenti ma impossibili da imitare. La gente ci provava, ma lui aveva un tipo di algoritmo che funzionava per lui e tu cercavi di ricrearlo a tuo rischio e pericolo. Per quanto non lineari e illogici potessero sembrare, erano chiaramente altamente organizzati nella sua mente”, ha detto invece Steven Soderbergh all’Associated Press.

Per Mel Brooks, la cui società di produzione al tempo era dietro Elephant Man, è “una perdita enorme e triste. Un regista straordinariamente unico e di grande talento. È stato davvero un grande piacere lavorare con lui. Se il suo nome era nei titoli di coda, sapevi che il film valeva davvero la pena di essere visto. Mi mancherà”.

Anche il frontman degli Smashing Pumpkins Billy Corgan, la cui canzone Eye è presente nella colonna sonora di Strade perdute del 1997, ha scritto su X che lavorare con lui è stato “come un sogno uscito da uno dei suoi film, e faccio tesoro dei momenti che ho avuto per parlare con lui e ascoltare in prima persona la sua visione. “Ha aggiunto: “Era un vero artista, fino in fondo”.

