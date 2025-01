E se Spielberg avesse fatto il sequel di ‘E.T.’?

Steven Spielberg avrebbe potuto girare il secondo capitolo di E.T., il cult uscito nel 1982. Gli studi di produzione (Universal Pictures) sarebbero stati più che disponibili a intraprendere l’operazione, ma il regista fece in modo di accaparrarsi i diritti necessari per prevenire il tutto.

L’ha raccontato proprio Spielberg durante una reunion con Drew Barrymore, che recitò nel film, al TCM Classic Film Festival: New York Pop-Up x 92NY di New York. «Fu una vittoria sudata, perché non avevo i diritti per poterlo fare. Prima di E.T. avevo alcuni diritti, ma davvero pochi. Non avevo quello che si chiama “the freeze”, quando sei in grado di impedire agli studios di fare un sequel perché controlli tu la luce verde o rossa sul progetto, come i remake e altri usi della proprietà intellettuale. Io non ce l’avevo. L’ho ottenuto dopo E.T. e grazie al suo successo».

Il regista ha continuato: «Semplicemente, non volevo fare un sequel. Ho flirtato con l’idea per un momento, solo un momento, per vedere se mi potesse venire in mente una storia… L’unica cosa a cui pensavo era un libro (scritto da William Kotzwinkle, nda), intitolato The Green Planet, ambientato sul pianeta-casa di E.T. Avremmo potuto vedere la casa dell’extraterrestre, come viveva. Ma credo che sia meglio come romanzo che come sarebbe stato nella forma di un film».

Il romanzo di Kotzwinkle uscì nel 1985 con il titolo completo The Book Of The Green Planet (“Il libro del pianeta verde”). Il primo capitolo, la storia di E.T. narrata da Spielberg, era stato scritto sempre da Kotzwinkle solo in seguito all’uscita del film. In questo secondo capitolo, E.T. torna a casa ma si rende conto che il pianeta non è più come se lo ricordava. Così, continua a guardare Elliot e la terra da lontano, mentre crescono e cambiano.