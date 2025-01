David Lynch, i figli lo ricorderanno con una meditazione di gruppo in tutto il mondo

Per omaggiare David Lynch, scomparso la scorsa settimana all’età di 78 anni, i figli Jennifer, Austin, Riley e Lula stanno organizzando una “worldwide group meditation” lunedì, che sarebbe stato il 79esimo compleanno del visionario regista.

“David Lynch, il nostro amato padre, è stato una luce guida di creatività, amore e pace. Lunedì 20 gennaio, giorno in cui avrebbe compiuto 79 anni, vi invitiamo tutti a unirvi a noi in una meditazione di gruppo mondiale alle 12:00 PM PST per 10 minuti”, hanno scritto i fratelli Lynch su X. “Uniamoci, ovunque ci troviamo, per onorare la sua eredità diffondendo pace e amore in tutto il mondo. Vi preghiamo di prendervi del tempo per meditare, riflettere e diffondere positività nell’universo. Grazie per aver preso parte a questa celebrazione della sua vita. Con affetto, Jennifer, Austin, Riley e Lula Lynch”.

Anche se questo sarà il primo raduno ufficiale in memoria del regista, i fan si sono riversati al ristorante Bob’s Big Boy dopo la diffusione della notizia della morte di Lynch. Il classico diner nel quartiere Toluca Lake di Los Angeles è diventato una parte inseparabile della tradizione di Lynch dopo che il regista di Twin Peaks ha rivelato di aver mangiato lì “per sette anni ogni giorno alle 2:30” e di aver preso appunti sui tovaglioli.

Nel 2024 Lynchha rivelato che gli era stato diagnosticato un enfisema dopo aver fumato per tutta la vita e che non sarebbe stato più in grado di uscire di casa. La sua famiglia ha annunciato la sua morte giovedì in un post su Facebook scrivendo: “C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come diceva lui, “Guarda la ciambella e non il buco”. È una splendida giornata con un sole fantastico e il cielo azzurro”.