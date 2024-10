Fratelli Menéndez, il procuratore distrettuale di Los Angeles chiederà la revisione del caso

I sostenitori dei fratelli Menendez sono ora un passo avanti verso il loro obiettivo di vedere Lyle ed Erik Menendez rilasciati dalla prigione. Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles George Gascón ha annunciato giovedì che raccomanderà la revisione del caso dei fratelli condannati per l’omicidio dei genitori avvenuto nel 1989. La notizia arriva quasi quattro anni dopo che Court TV ha ripubblicato il filmato del processo del 1996 e nuovi progetti su Netflix hanno rinnovato l’interesse della gente per i fratelli.

“Dopo un esame molto attento di tutte le argomentazioni avanzate da persone su entrambi i lati, sono arrivato a un punto in cui credo che, secondo la legge, una nuova sentenza sia appropriata”, ha detto Gascón in una conferenza stampa gremita. “Domani lo raccomanderò al tribunale”. Ha anche spiegato che la condanna all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale dei fratelli dovrebbe essere annullata in favore di nuove condanne per omicidio che li renderebbero “immediatamente” idonei alla libertà condizionale. E ha affermato che la sua decisione è stata in gran parte determinata dal comportamento esemplare dei Menendez dietro le sbarre, ma anche da nuove prove a sostegno delle accuse di abusi sessuali sui fratelli da parte del padre.

“Quando si guarda al caso dei fratelli Menendez, si vedono due persone molto giovani. Uno aveva 19 anni e l’altro 21 quando hanno commesso questi atti orribili”, ha detto Gascón. “E voglio sottolineare che sono stati atti orribili. Non ci sono scuse per l’omicidio e non implicherò mai che ciò che stiamo facendo qui sia giustificare tale comportamento. Perché, anche se subisci abusi, la strada giusta è chiamare la polizia e chiedere aiuto. Ma capisco che a volte le persone siano disperate. …E credo che i fratelli siano stati soggetti a un’enorme quantità di disfunzioni domestiche e molestie”. Gascón ha detto che dopo che il suo ufficio avrà raccomandato una nuova sentenza, il passo successivo sarà un’udienza davanti a un giudice. Se il giudice alla fine emettesse una nuova sentenza con possibilità di libertà condizionale, il destino dei fratelli sarebbe nelle mani della commissione statale per la libertà condizionale, ha fatto sapere.

Giovedì più di una dozzina di familiari hanno partecipato alla conferenza stampa ed hanno espresso la loro gratitudine per la decisione del procuratore distrettuale e il sostegno al rilascio dei fratelli. “Si è trattato di un delitto passionale. Non usciranno e uccideranno persone a caso. In fondo sono brave persone”, ha detto a Rolling Stone Sylvia Bolock, una nipote di José Menendez. Bolock è salita su un volo alle 4 del mattino per essere presente all’annuncio del procuratore distrettuale. “Sono davvero felice per loro. È passato così tanto tempo da quando è successo”, ha sottolineato. “Ovviamente, hanno imparato dai loro errori. “Ci sono così tante cose buone che hanno fatto da quando sono in prigione”.

Lyle ed Erik salirono alla ribalta nazionale quando furono implicati nella morte dei loro genitori nel 1989 all’interno della villa di famiglia da 4 milioni di dollari a Beverly Hills. Quella notte d’agosto, la polizia di Beverly Hills rispose a una chiamata di emergenza di Lyle secondo cui i suoi genitori erano stati misteriosamente assassinati. Gli investigatori hanno trovato i corpi dei genitori crivellati di ferite da arma da fuoco in una scena del crimine orribile e intrisa di sangue. Mentre Lyle ed Erik furono inizialmente trattati dalla polizia come orfani in lutto, i fratelli furono poi arrestati e accusati di omicidio di primo grado nel 1990. Durante il loro ormai famigerato primo processo, trasmesso in diretta da Court TV nel 1993, Erik e Lyle affermarono di aver hanno ucciso i loro genitori perché sono stati aggrediti sessualmente dal padre e temevano per la loro vita. I pubblici ministeri dissero che i ragazzi avevano ucciso per avidità. La giuria era in stallo. Dopo un nuovo processo, Lyle ed Erik furono giudicati colpevoli di omicidio di primo grado e condannati all’ergastolo senza condizionale.

La decisione di Gascón è nata da una richiesta di nuova sentenza che faceva seguito a un atto di habeas corpus, una richiesta per contestare la detenzione di una persona, presentata lo scorso anno dai team legali di Lyle ed Erik. Gli avvocati dei Menendez hanno sostenuto che il nuovo processo dei fratelli, in cui i pubblici ministeri hanno detto ai giurati che le accuse di violenza sessuale di Erik e Lyle erano una “totale invenzione”, escludeva prove cruciali che avrebbero corroborato le loro affermazioni. Ad esempio, la cugina maggiore di Lyle, Diane VanderMolen, testimoniò al primo processo di essere stata ospite a casa Menendez quando Lyle a 8 anni andò da lei e disse che aveva paura di dormire nella sua stanza perché suo padre presumibilmente si stava toccando i genitali. La testimonianza di Diane è stata vietata al secondo processo.

L’istanza includeva anche nuove prove che non erano disponibili al momento del secondo processo dei fratelli. Dopo le condanne, il giornalista Robert Rand ottenne una lettera che Erik scrisse a suo cugino, Andy Cano, otto mesi prima dell’accaduto, quando Erik aveva 17 anni. Nella lettera estratta dalla petizione, Erik descrisse gli abusi subiti da suo padre e quanto fosse spaventato. “Succede ancora, Andy, ma per me adesso è peggio”, ha scritto Erik. “Non so mai quando accadrà e mi sta facendo impazzire. Ogni notte resto sveglio pensando che potrebbe entrare. …Mi ha avvertito 100 volte di non dirlo a nessuno.” Nella sua docuserie Peacock del 2023, Menendez + Menudo: Boys Betrayed, Rand ha anche dettagliato le nuove accuse di Roy Rossello, un ex membro della boy band portoricana Menudo. Rossello ha affermato che anche José Menendez, un dirigente musicale, aveva abusato sessualmente di lui.

“Dopo 35 anni passati a occuparmi di questo caso, spero che vengano rilasciati il ​​mese prossimo, ma se è tra sei mesi o un anno, mi andrà bene. La cosa importante è che devono essere nuovamente condannati a una pena scontata, e devono tornare a casa dalle loro mogli e ricongiungersi con la loro famiglia”, ha detto in precedenza Rand a Rolling Stone. “Il sogno di entrambe le loro zie – che ora hanno ottanta e novant’anni – prima di morire è vedere Erik e Lyle liberi”.

Da Rolling Stone US