Kim Kardashian chiede la scarcerazione dei fratelli Menendez: «Non sono dei mostri»

Kim Kardashian, imprenditrice, attrice e anche attivista ramo giustizia, chiede la scarcerazione dei fratelli Lyle ed Erik Menendez, ora ritratti su Netflix nella serie di Ryan Murphy Monsters.

I due fratelli sono stati condannati all’ergastolo nel 1996 per aver ucciso i loro genitori: da anni combattono per ottenere un’attenuazione della pena, sostenendo – come hanno sempre fatto nel corso dei processi – di aver agito dopo anni di abusi da parte del padre.

“Siamo tutti prodotti delle nostre esperienze. Esse danno forma a chi eravamo, a chi siamo e a chi saremo. Fisiologicamente e psicologicamente, il tempo ci cambia e dubito che qualcuno possa affermare di essere la stessa persona che era a 18 anni. Io so di non esserlo”, ha scritto Kardashian in un editoriale per NBC News.

“Pensate di conoscere la storia di Lyle ed Erik Menendez. Di certo pensavo di conoscerla io. Nel 1989, i due fratelli, rispettivamente di 21 e 18 anni, spararono e uccisero ferocemente i loro genitori nella loro casa di Beverly Hills. Nel 1996, dopo due processi, furono condannati all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. Come spesso accade, questa storia è molto più complessa di quanto sembri in superficie. Entrambi i fratelli hanno dichiarato di aver subìto per anni abusi sessuali, fisici ed emotivi da parte dei genitori. Secondo Lyle, gli abusi sono iniziati quando aveva solo 6 anni, mentre Erik ha detto di essere stato violentato dal padre per più di dieci anni. A seguito di anni di abusi e di una reale paura per le loro vite, Erik e Lyle hanno scelto quella che all’epoca pensavano fosse la loro unica via d’uscita: un modo inimmaginabile per sfuggire all’incubo in cui vivevano”.

“Ho trascorso del tempo con Lyle ed Erik: non sono dei mostri”, scrive Kardashian. “Sono uomini gentili, intelligenti e onesti. In carcere vantano entrambi un curriculum disciplinare esemplare. Hanno conseguito diversi diplomi universitari, hanno lavorato come assistenti per persone anziane detenute e sono stati mentori in programmi universitari. Quando ho visitato il carcere tre settimane fa, uno dei secondini mi ha detto che si sarebbe sentito a suo agio ad averli come vicini di casa. Ventiquattro familiari, tra cui i fratelli dei genitori, hanno rilasciato dichiarazioni di pieno sostegno a Lyle ed Erik e hanno chiesto con rispetto che il sistema giudiziario li liberi”.

“Con il loro caso tornato sotto i riflettori [grazie alla serie Monsters] – e considerando la rivelazione di una lettera del 1988 di Erik a suo cugino che descrive gli abusi – la mia speranza è che le sentenze di ergastolo di Erik e Lyle Menendez vengano riconsiderate. Lo dobbiamo a quei ragazzini che hanno perso la loro infanzia, che non hanno mai avuto la possibilità di essere ascoltati, aiutati o salvati”.