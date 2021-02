Pare sia davvero finita tra Kim Kardashian e Kanye West: non si parlano più

Dopo rumors, voci di tradimento e chi più ne ha più ne metta, Kim Kardashian e Kanye West sarebbero ai ferri corti. Secondo una fonte vicina alla prima, la star dei reality e dei social deve ancora chiedere il divorzio dal rapper, ma sarebbe una mera formalità. L’insider dice che «hanno chiuso e non si parlano più, Kim sta cercando di essere forte e andare avanti con la sua vita».



Anche se lo stato della relazione tra i due era ormai risolutamente difficile, la fonte spiega a E! News che Kardashian deve ancora avviare un procedimento formale perché «sta elaborando la logistica dell’annuncio del divorzio». La separazione però sarebbe «senza nessun dubbio ufficiale nella sua testa».



Pure una seconda fonte vicina a West afferma: «Anche Kanye ha chiuso del tutto con il matrimonio e sta andando avanti». A differenza della moglie, tuttavia, il rapper vorrebbe rendere la notizia ufficiale il prima possibile. «Non gli importa quali siano le priorità di Kim nel temporeggiare sull’annuncio. Se necessario, presenterà la domanda prima che lei sia pronta. Vuole il divorzio tanto quanto Kim».

Questo è solo l’ultimo sviluppo nella relazione della coppia, che è peggiorata sotto gli occhi di tutti nel corso dell’ultimo mese.



Il 5 gennaio è arrivata la notizia che Kim e Kanye si stavano rendendo conto che la loro relazione aveva fatto il suo corso, nonostante i loro sforzi. All’epoca, una fonte aveva detto: «Sono arrivati ​al punto da non trascorrono del tempo insieme come coppia sposata da mesi… Si sono visti per il bene dei bambini, ma vivono separati».

La fonte ha rivelato anche che Khloé e Kourtney Kardashian stanno aiutando Kim con i bambini, aggiungendo: «Tutte le sorelle sono consapevoli della situazione e sono di grande supporto. Vogliono bene a Kanye come a un fratello, ma sono d’accordo sul fatto che è meglio che lui e Kim si separino».



Nei giorni scorsi, la famiglia Kardashian-Jenner ha portato Kim e i bambini alle Turks and Caicos, dove hanno festeggiato il terzo compleanno della figlia di Kylie Jenner, Stormi Webster.