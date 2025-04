È ufficiale: ecco chi saranno i Beatles nei quattro biopic di Sam Mendes

È stato annunciato l’atteso cast per i quattro film sui Beatles diretti dal regista Sam Mendes.

Intervenendo a CinemaCon a Las Vegas, Mendes ha annunciato che tutti e quattro i biopic usciranno nell’aprile del 2028 e ha accompagnato la notizia portando sul palco il cast dei Fab Four. I protagonisti dei film saranno Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harris Dickinson in quello di John Lennon, Joseph Quinn in quello di George Harrison e Barry Keoghan in quello di Ringo Starr. Ogni Beatle sarà protagonista di un film personale che racconterà la storia della band dal punto di vista di ciascun membro.

Mendes ne ha parlato come della prima «esperienza di binge-watching al cinema» aggiungendo: «Sarà forse l’occasione per comprenderli un po’ di più». Il titolo completo dell’opera è: The Beatles – A Four-Film Cinematic Event.

«Sono onorato di raccontare la storia della più grande rock band di tutti i tempi» ha dichiarato Mendes in un comunicato. Il regista – i cui lavori precedenti includono American Beauty, Revolutionary Road, Skyfall – sarà il primo ad avere pieno accesso sia alle storie di vita di ogni membro che ai diritti musicali della band per un film. I biopic saranno distribuiti dalla Sony Pictures e Mendes sarà il regista e produttore di tutti e quattro i film insieme a Pippa Harris e Julie Pastor della Neal Street Productions.

Da Rolling Stone US.