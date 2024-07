È ufficiale: il quinto capitolo di ‘Shrek’ arriverà nel 2026

Ventisei lunghi anni dopo l’uscita del primo capitolo della saga, l’orco Shrek e compari sono (quasi) pronti a tornare sul grande schermo. Ieri, DreamWorks Animation ha annunciato la quinta parte della saga che ha battuto ogni record di meme (l’anno scorso pure Bad Bunny, ospite all’SNL, aveva scherzato su un nuovo film di Shrek): la data d’uscita è il primo luglio 2026, e nel cast ritroveremo sia Mike Myers (Shrek) che Eddie Murphy (Ciuchino), e naturalmente Cameron Diaz (Fiona).

L’annuncio è stato fatto (ovviamente) a suon di All Star degli Smash Mouth, legata indissolubilmente al franchise per la sua presenza nei crediti di apertura del primo Shrek. Non solo: la tagline del film recita “The All-Star Returns” (qualcosa come “i campioni stanno tornando” in italiano), e nel video è accompagnata da un numero 5 tinto di verde Shrek (o forse dovremmo dire Brat Summer?) a cui spunto le “tipiche” orecchie da orco.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024

Facciamo un ripasso: il primo film di Shrek – tratto dall’omonimo libro illustrato di William Steig – uscì nel maggio 2021, con le voci di Mike Myers per l’orco protagonista, Eddie Murphy a svolgere il ruolo del fidato amico Ciuchino, e Cameron Diaz a prestare la voce alla Principessa Fiona. Il film ottenne grandissimo successo, influenzò la cultura pop (sia nel bene che nel male) e divenne il primo vincitore del Premio Oscar come Miglior film d’animazione, introdotto in occasione dei 74° Academy Award, nel 2002).

Seguirono poi tre sequel: Shrek 2 nel 2004, Shrek terzo nel 2007 e Shrek: e vissero felici e contenti nel 2010. Dal film furono inoltre tratti vari videogiochi, un musical di Broadway, e due film spin-off aventi per protagonista il Gatto con gli stivali, interpretato da Antonio Banderas (a questi si unì una serie tv del Gatto con gli stivali, senza però il coinvolgimento di Banderas).

Il quinto film della saga arriva dopo anni di speculazioni, e dopo che, a fine 2010, si vociferava che un nuovo lungometraggio potesse arrivare nel 2019 (il che, naturalmente, non è successo). Poi, ad aprile 2023, si cominciò a parlare del fatto che gli attori originari stessero trattando per un nuovo ingaggio nella saga. Infine, e prima dell’annuncio ufficiale, solo il mese scorso Murphy si era lasciato sfuggire che aveva già iniziato le registrazioni per il film (come anche che Ciuchino dovrebbe avere uno spin-off interamente dedicato a lui).

