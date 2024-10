È morta Teri Garr, Inga in ‘Frankenstein Junior’ e candidata all’Oscar per ‘Tootsie’

Teri Garr, l’attrice nominata all’Oscar meglio conosciuta per il suo lavoro in commedie di successo come Tootsie e Frankenstein Junior, è morta martedì nella sua casa di Los Angeles, riporta il New York Times. Aveva 79 anni.

Il suo addetto stampa ne ha confermato la morte, spiegando che è stata causata da complicazioni dovute alla sclerosi multipla. A Garr è stata diagnosticata la SM nel 1999 e ha rivelati la diagnosi pubblicamente nel 2002. Nel 2006, ha subito un aneurisma cerebrale che l’ha lasciata in coma per diversi giorni, anche se alla fine ha riacquistato la capacità di parlare.

Nel corso di quattro decenni, Garr ha goduto di una carriera sfaccettata e di grande successo, eccellendo nella commedia ma anche regalando interpretazioni memorabili in film drammatici, thriller ed epiche sci-fi. Lo stesso anno in cui ha sfondato con Frankenstein Junior di Mel Brooks, ha avuto un ruolo secondario in La conversazione di Francis Ford Coppola. Alcuni anni dopo, ha recitato al fianco di George Burns e John Denver in Bentornato Dio!, così come insieme a Richard Dreyfus in Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg.

La performance di Garr nel 1982 nei panni di Sandy Lester – la fidanzata frustrata di Michael Dorsey/Dorothy Michaels di Dustin Hoffman – le è valsa una nomination all’Oscar, anche se alla fine ha perso contro la sua costar, Jessica Lange. Nel suo memoir del 2006, Speedbumps: Flooring it Through Hollywood, l’attrice ha rivelato di aver quasi rifiutato il ruolo di Sandy, tanto era determinata a essere la protagonista. E anche se ha definito il personaggio “uno dei ruoli più gratificanti della mia vita”, non ha avuto paura di mettere in evidenza i suoi difetti.

Descrivendo il film in un’intervista del 2008 con The AV Club, Garr ha scherzato: “Hanno messo un abito femminile a un uomo e lui dovrebbe sapere cosa si prova a essere una donna. Ma ovviamente non è così. Penso che quello che dice Dustin [Hoffman] sia: “Ora mi rendo conto di quanto sia importante per una donna essere carina”. E non ero carino’. Mio Dio! Questo è tutto quello che hai capito? Gesù Cristo. Vabbè. Non scriverlo. Anzi, scrivilo”.

Garr è nata e cresciuta a Los Angeles, figlia di un attore/vaudevilliano ed ex Rockette (suo padre, Edward, morì quando lei aveva 11 anni, e sua madre, Phyllis, divenne una costumista per sostenere la famiglia). Ha iniziato la sua carriera con piccole parti in spot pubblicitari, oltre a essere una ballerina non accreditata in vari film (tra cui diversi con Elvis Presley).

Alla fine iniziò ad assicurarsi ruoli da protagonista nel cinema e in tv a metà degli anni Sessanta, come in un episodio del 1968 di Star Trek o nel film dei Monkees Head, arrivato lo stesso anno. All’inizio degli anni Settanta, subito prima che la sua carriera cinematografica decollasse, ha ottenuto un ruolo ricorrente in The Sonny and Cher Comedy Hour. Oltre a darle la possibilità di affinare le sue doti comiche, Garr è stata anche in grado di prendere in prestito un accento tedesco dallo stilista di parrucche di Cher per la sua interpretazione di Inga – l’assistente del dottor Frederick Frankenstein di Gene Wilder – in Frankenstein Junior.

“Essere in quel film mi ha davvero fatto notare”, ha detto Garr ad AV Club. “Non avevo idea che sarebbe stato un successo così grande, e lo è ancora. La gente continua a guardarlo. Non ne avevo idea. Era davvero la prima volta che avevo il mio nome sul poster, co-protagonista e tutto il resto. Quindi sono davvero grata di aver potuto partecipare”.

Altri momenti salienti della carriera di Garr negli anni Settanta e Ottanta includono grandi successi al botteghino come il dramma The Black Stallion e la commedia Mister mamma, ma anche film cult come Fuori orario di Martin Scorsese. In seguito ha lavorato due volte con Robert Altman – I protagonisti e Prêt-à-Porter – offrendo anche grandi ruoli di supporto in film come Scemo e più scemo, Le ragazze della Casa Bianca e Ghost World.

In TV, Garr è apparsa come ospite in programmi come M*A*S*H, ER – Medici in prima linea, Felicity e Friends, dove è apparsa in diversi episodi nei panni della madre naturale della Phoebe di Lisa Kudrow.

Probabilmente le sue esibizioni televisive più memorabili sono arrivate a tarda notte: ha condotto Saturday Night Live tre volte ed era una presenza fissa nel Tonight Show di Johnny Carson, ma probabilmente era meglio conosciuta per le sue numerose apparizioni al fianco di David Letterman.

Il fantastica botto e risposta tra Garr e Letterman spesso oscillava tra civettuolo e controverso, il che inevitabilmente portava a pezzi che non sono invecchiati così bene (come quando Letterman convinse Garr a farsi una doccia nel suo ufficio). Mentre a Garr piaceva, in un’intervista con Roger Ebert in occasione dell’uscita del suo film del 1988, L’ultima luna d’agosto, parlò del modo in cui le sue apparizioni in Letterman sembravano rafforzare questa percezione di lei come una “stupida” e un’attrice capace solo di fare commedia.

“Ho iniziato negli anni ’70 interpretando la moglie, la bella ma scema o quella imprevedibile, e se in qualche modo ottengo un ruolo serio, tutti vogliono sapere la stessa cosa: quando tornerai alla commedia?”, ha detto.

“Faccio un film serio, non funziona, si torna alla commedia, tesoro. Rimarrò lì e continuerò a dar loro dei colpetti sulla spalla. Forse avrò la possibilità di fare altre cose, e forse no. Devi voler essere un attore e non solo una star del cinema. Devi accontentarti se interpreti solo dei ruoli e arrivi il più lontano possibile, perché diventare una star del cinema è come vincere alla lotteria. È un grande scherzo. Devi essere nel posto giusto al momento giusto”.

Da Rolling Stone US