A Francis Ford Coppola è piaciuto ‘Joker: Folie à Deux’: «Todd Phillips è sempre un passo avanti rispetto al pubblico»

“I film di Todd Phillips mi stupiscono sempre e mi piacciono moltissimo. Sin dal bellissimo Una notte da leoni è sempre un passo avanti rispetto al pubblico, senza mai fare quello che si aspetta. Congratulazioni a Joker: Folie à Deux!“. Con queste parole Francis Ford Coppola ha parlato entusiasticamente del sequel starring Joaquin Phoenix e Lady Gaga su Instagram.

“Sono anche onorato che il direttore della fotografia, Lawrence Sher, abbia menzionato che il film è visivamente ispirato a Un sogno lungo un giorno“, ha concluso il regista, facendo riferimento al suo film del 1982 (che andò malissimo al botteghino). Ecco il post di Coppola, che il 16 ottobre uscirà anche in Italia con il suo Megalopolis, presentato a Cannes e già molto discusso.

Il supporto di Coppola sarebbe già una notizia di per sé, ma diventa ancor più rilevante se consideriamo il punteggio di Folie à Deux su CinemaScore (che valuta la risposta del pubblico e l’appeal del film la sera dell’apertura) – e cioè “D”, il più basso di sempre per un cinecomic, scrive Variety–, la percentuale di gradimento (36%, decisamente male) su siti che raccolgono le recensioni come Rotten Tomatoes e le prestazioni del film al botteghino, certamente basse rispetto alle aspettative: all’inizio del fine settimana, si prevedeva che Joker 2 avrebbe incassato dai 50 ai 65 milioni di dollari al suo debutto negli States, mentre per ora ne ha guadagnati solo 20. Nel week end di apertura il primo capitolo aveva portato a casa ben 96,2 milioni di dollari.