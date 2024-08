Tre morti e cinque feriti gravi al Festival della diversità a Solingen, in Germania

Tre persone sono state accoltellate a morte e altre cinque sono state ferite gravemente in un festival in Germania, a Solingen.

La città era in festa per il suo 650° anniversario dove si stava celebrando il Festival della diversità quando una persona armata di coltello ha iniziato a colpire alcuni dei presenti. Erano circa le 21.45 e il pubblico si era radunato nella piazza del mercato nel centro della città dove era allestito un palco con della musica. In quel momento on stage c’era un dj set di Dj Topic.

Il sospetto si è però dileguato ed è iniziata la caccia all’uomo. Le celebrazioni, naturalmente, sono state sospese.

«Questa sera a Solingen siamo tutti sotto shock. Volevamo celebrare insieme il nostro anniversario cittadino e ora dobbiamo piangere morti e feriti», le parole del sindaco di Solingen, Tim Kurzbach in un post su Facebook. «Mi spezza il cuore che ci sia stato un attacco alla nostra città. Ho le lacrime agli occhi pensando alle persone che abbiamo perso. Prego per tutti coloro che stanno ancora lottando per la loro vita».

