Thasup e Mara Sattei pubblicheranno un album assieme, ‘Casa gospel’

A sorpresa ecco l’annuncio che non ti aspetti: thasup e Mara Sattei pubblicheranno un joint album la prossima settimana. Dopo vari spoiler social e non di questi giorni, i due fratelli hanno annunciato Casa gospel, il loro primo album assieme dopo tante collaborazioni sparse dal 2019 a oggi.

Un disco che viene raccontato come un ritorno alle origini, alla musica con cui i due artisti sono cresciuti. Nel video pubblicato dai due fratelli si evidenzia tutto questo con alcuni video di famiglia che ripercorrono in particolare dei Natali in casa Mattei a Fiumicino e alcune esibizioni tenute con dei cori a giovane età. Inoltre nel video thasup si mostra per la prima al pubblico dopo 4 anni di carriera celati dietro l’immagine illustrato che lo ha rappresentato fino ad ora.

Così invece descrivono questo progetto all’interno della clip. Mara Sattei: «Qui è dove nasce tutto e, ancora oggi, quando ci guardiamo pensiamo a quante cose abbiamo fatto e a quante ne faremo». E thasup: «Casa è da sempre il nostro porto sicuro, il posto dove tutto si ferma e ci siamo solo noi e la musica».