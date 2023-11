Thasup è di nuovo ricoverato in ospedale per attacchi d’ansia

Dopo aver fatto preoccupare i propri fan lo scorso settembre, Thasup è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Il motivo, come ha raccontato il giovane artista sul proprio profilo privato (non quello ufficiale di Thasup, ma quello chiama Yungestmoonstar), è legato all’ansia e, probabilmente, agli attacchi di panico.

«Mi chiedete tutti che succede», scrive il trapper dopo una prima story dall’ospedale con caption “here we go again”, «nulla che non sapete già, lo dico in tutte le canzoni, l’ansia non è più gestibile per me e mi sta togliendo qualche anno di vita». E conclude: «Proverò con tutte le forze a farla sparire e tornare a fare quello che amo». Nonostante questo Thasup ha condiviso anche uno scatto in cui mostra un computer e un microfono con cui starebbe registrando nuova musica: «Comunque sto bene. Sto cucinando la trap anche dall’ospedale».

Lo scorso settembre, durante il primo ricovero condiviso pubblicamente («faccio avanti e indietro dagli ospedali» scriveva in quei giorni), Thasup aveva scritto e pubblicato 6itch 2, brano dedicato alla sua ex che lo aveva lasciato proprio durante la sua degenza.