Ecco ‘6itch 2’, la canzone-sfogo di thasup

Thasup ha pubblicato un nuovo pezzo. Non sulle piattaforme di streaming, ma su YouTube. Sono due minuti e mezzo di uno sfogo con una ragazza che «ha deciso di tradirmi mentre sono ricoverato in ospedale, io le ho scritto questa poesia». Il pezzo è prodotto da Kas & Ninetyniiine.

Da qualche tempo thasup sta usando i social sporadicamente, dando aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. «Grazie per aspettarmi nonostante sia quasi un anno che per più di un motivo faccio avanti e indietro dagli ospedali (no preoccupazioni, starò meglio) ed ho zero serenità per fare musica», ha scritto tempo fa. «Penso sia giusto staccare dai social in questi momenti ma è giusto anche tenervi al corrente un po’. Ho cancellato tutte le case che avevo preso per le vacanze e quest’estate la sto passando in ospedale (di cristo). Presto ritornerò, promesso».

Più di recente, ha pubblicato su TikTok un video mentre suona alla chitarra 6itch 2 e in una storia Instagram (ha due profili, @thavide e @yungestmoonstar) ha spiegato che la fidanzata da tre anni lo ha tradito con un bagnino mentre lui si trovava in ospedale «ricoverato per problemi gravi».

«Io non so se riuscirò a superare questo schifo, mi sono stancato di stare male, è una vita che sto male, non la supererò, non ho le forze. Dio, perché hai voluto che mi succedesse questo?».