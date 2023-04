Ecco chi aprirà i concerti dei Coldplay a Milano e Napoli

Sono stati annunciati nomi delle due artiste italiane che apriranno concerti italiani dei Coldplay a giugno.

Com’è noto, la band di Chris Martin suonerà il 21 e 22 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e il 25 26, 28 e 29 giugno allo Stadio San Siro di Milano.

Tutti i concerti saranno aperti dagli scozzesi Chvrches. In quelli di Napoli si esibirà anche Laila Al Habash, in quelli di Milano Mara Sattei.

«Una gioia grandissima per me suonare prima di questa band iconica in una delle mie città preferite, per ben due serate in uno stadio magico come il Maradona. Ci sarà anche una formazione speciale. Mi tremano le gambe» scrive la prima; «pazzesco davvero» commenta la seconda su Instagram.

Sempre a proposito di Coldplay, il 19, 20 e 21 aprile sarà possibile vedere al cinema Music of the Spheres Live at River Plate, nuova versione del film-concerto trasmesso a ottobre 2022 in 81 paesi. Sei mesi fa era una diretta (o quasi) di uno dei concerti a Buenos Aires, ora il film di Paul Dugdale contiene il meglio delle tappe del tour argentino con in più backstage, interviste, ospiti tra cui Jin dei BTS.

A questo link l’elenco delle sale italiane.