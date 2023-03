Thasup e Tedua hanno pubblicato un brano insieme

Thasup e Tedua, due dei nomi più importanti della trap italiani, hanno unito le forze in un nuovo brano, Dimmi che c’è. È la prima vera collaborazione tra i due che finora si erano incontrati solo nel 2019 su No Way, un brano del Machete Mixtape 4 in cui avevano condiviso il microfono con Nitro su un brano prodotto da Low Kidd.

Dimmi che c’è è il primo singolo del 2023 di thasup, nonché il primo dopo c@ra++ere s?ec!@le (qui il nostro commento), l’album uscito lo scorso settembre. Per Tedua invece Dimmi che c’è segue a pochi mesi di distanza il suo ultimo brano, Lo-fi for U (dedicato, tra i tanti, a Sfera Ebbasta, Rkomi, Ghali), per quello che pare ufficialmente un ritorno dopo un paio di anni silenziosi. Nel 2023 dovrebbe uscire anche il nuovo disco del trapper ligure, anticipato nel 2020 da Vita vera mixtape: aspettando la Divina Commedia e ripetutamente posticipato.