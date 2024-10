Taylor Swift, ecco il libro ufficiale dell’Eras Tour e la versione di ‘Tortured Poets’ con quattro canzoni in più

«Questa settimana daremo inizio alla parte finale dell’Eras Tour e quasi non ci ci crede. È stata un’esperienza meravigliosa e quindi voglio celebrare i nostri ricordi in modo speciale».

Così Taylor Swift ha annunciato oggi due uscite previste per il 29 novembre. La prima è The Official Eras Tour Book, un libro «pieno delle mie riflessioni personali, fotografie dietro le quinte inedite e tutti i magici ricordi che voi avete portate ogni sera». Le fotografie sono in totale sono circa 500, per 256 pagine.

L’altra uscita è la versione fisica su vinile e CD di The Tortured Poets Department: The Anthology, vale a dire la versione espansa del suo ultimo album che era uscita ad aprile, ma solo in digitale. Conterrà 35 canzoni, ovvero quattro in più di quelle pubblicate sulle piattaforme di streaming. I quattro pezzi bonus sono versioni acustiche.

Negli Stati Uniti «sarà disponibile per la prima volta» dal 29 novembre solo nei negozi della catena Target (e dal giorno dopo sul sito). Seguiranno notizie sull’uscita nel mercato internazionale.

We’ll be kicking off the final leg of The Eras Tour this week, which is hard to comprehend. This tour has been the most wondrous experience and I knew I wanted to commemorate the memories we made together in a special way. Well, two ways actually. Excited to announce that The… pic.twitter.com/kH8cSEy64U

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 15, 2024