«Sotto shock», le reazioni dei colleghi alla morte di Liam Payne, ex One Direction

La notizia della morte di Liam Payne, ex membro dei One Direction, ha scosso il mondo della musica. Payne è morto nella notte dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Le ultime notizie parlano di suicidio, le autorità locali hanno infatti affermato che Payne si sarebbe buttato giù dal balcone della propria stanza. L’artista non è sopravvissuto alle ferite subite dalla caduta di circa 13-14 metri. L’hotel manager avrebbe chiamato la polizia poco prima dell’accaduto per segnalare «un ospite sopraffatto da alcool e droghe» che stava «distruggendo una stanza». Payne aveva 31 anni e lascia un figlio di 7 anni, Bear Gray, avuto con la cantante Cheryl Cole.

Sui social iniziano a arrivare le prime reazioni di colleghi musicisti e cantanti – da Liam Gallagher a Ty Dolla Sign -, sconvolti e rattristati dalla notizia.

Liam Gallagher

«La vita è preziosa, e ne abbiamo solo una. Andateci piano». E alla domanda di un fan su cosa pensasse della morte di Liam Payne: «È molto triste».

Life is precious kids and you only get to do it ONCE go easy LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 17, 2024

Very sad — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 17, 2024

Charlie Puth

«Sono sotto shock. Liam è stato sempre carino con me. È stato il primo grande artista con cui ho lavorato e non posso crederci che non ci sia più».

Ty Dolla Sign

«Abbiamo parlato al telefono due giorni fa amico, mi mancherai»

Paris Hilton

«Sono sconvolta dalla notizia della morte di Liam Payne»

So upsetting to hear the news of @LiamPayne passing😢 Sending love and condolences to his family & loved ones. 🙏 RIP my friend🥺 — Paris Hilton (@ParisHilton) October 16, 2024

Dj Zedd

«Non posso crederci sia vero. La vita è breve, e fragile»

RIP Liam… I can’t believe this is real…

absolutely heartbreaking … 💔 — Zedd (@Zedd) October 16, 2024

Flavor Flav

«R.I.P…. troppo giovane»

RIP to Liam Payne,,, much too young 🙏🏾 — FLAVOR FLAV (@FlavorFlav) October 16, 2024

Juicy J