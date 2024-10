È morto Liam Payne, ex One Direction

Liam Payne, ex membro della boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, secondo quanto riporta la polizia locale. Aveva 31 anni. La notizia, come scrive l’ANSA, arriva dalla stampa argentina tra cui TN, il quotidiano Clarín e il portale Infobae. La notizia è in aggiornamento.

Insieme a Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik ha fatto parte della band One Direction, formata nell’edizione inglese di X Factor nel 2010 e che poi ha velocemente conquistato il successo mondiale.