Nick Cave torna in Italia per quattro concerti. Questa volta sul palco con lui non ci saranno i Bad Seeds. Cave sarà infatti accompagnato dal solo Colin Greenwood, il bassista dei Radiohead che ha già suonato con lui in passato, da soli e coi Bad Seeds, in tour e su Wild God.

Le date italiane fanno parte di un più ampio tour solista (o quasi solista, vista la presenza di Greewood) che terrà in estate e che toccherà anche Svizzera, Germania, Norvegia, Lettonia, Bulgaria, Francia.

In Italia Cave e Greenwood si esibiranno al Lucca Summer Festival (Piazza Napoleone, 17 luglio), a Pompei (Anfiteatro degli Scavi, 19 luglio) e per due sere a Roma (Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, 21 e 22 luglio).

I biglietti saranno in vendita da venerdì 31 gennaio alle ore 10.