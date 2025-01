Stanno criticando Nick Cave perché canta di “mutandine” in una canzone

A fine agosto Nick Cave ha pubblicato Wild God, il nuovo album coi Bad Seeds. Tra le canzoni c’è O Wow O Wow (How Wonderful She Is), un pezzo dedicato ad Anita Lane, cantante e artista scomparsa nel 2021 che ha collaborato con (ed è anche un ex di) Cave.

Il testo inizia con la frase “She rises in advance of her panties”, ovvero con l’immagine di Lane che, senza mutandine, si alza dal letto dove giaceva con Cave. Guardandola, lui ha la conferma che Dio esiste davvero, lei si gira e sorride.

Per molti è un passaggio normale, tenero e leggero, per altri è disturbante e scritto male. Se già in una recensione uscita su Creem “She rises in advance of her panties” veniva definito il verso peggiore del repertorio di Cave, una considerazione anzitutto di tipo estetico, alcuni fan hanno scritto al cantante spiegando che quel passaggio li mette a disagio. «La parola “mutandine” dovrebbe comparire nel testo di una canzone? Non lo so, ma la frase mi fa premere il tasto skip». Qualcun altro si è chiesto che cosa ne pensa Susie Bick, la moglie dell’artista.

Cave dà una risposta sui suoi Red Hand Files. In quanto autore del verso, scrive, «sento il dovere di difenderlo, non per un qualche urgenza paternalistica, ma perché ho sempre pensato che si tratta di un verso buono. A dirla tutta, quando ho scritto il primo verso di O Wow O Wow ero talmente soddisfatto da prendermi il resto dalla giornata libera».

Dopo aver spiegato che la scena descritta è un ricordo del periodo in cui, entrambi giovani, lui e Anita Lane stavano assieme, Cave scrive che la frase chiave del pezzo, la banale “how wonderful she is”, “quant’è meravigliosa”, «mette in risalto la natura giocosa di Anita. Il modo in cui è cantata fa eco al modo goffo in cui è cantato il primo verso, che è fuori tempo e ritmo rispetto al brano, la qual cosa conferisce alla strofa un’ingenuità dolce e sciocca. Mi ricorda un tempo in cui l’amore poteva essere innocente».

«In un certo senso, il punto è proprio il disagio che nasce dalla parola “mutandine”: rappresenta una sorta di liberazione, un modo di esistere al di fuori dei vincoli della buona scrittura o del buon gusto o del comportamento corretto, per sposare l’urgenza e il disordine».

In quanto alla moglie, Cave gliel’ha suonata al pianoforte a casa e Susie l’ha apprezzata. «Le ho detto che era per Anita e lei ha sorriso perché le voleva bene esattamente come Anita ne voleva a lei. E quindi la canzone non è solo un omaggio ad Anita da parte dei Bad Seeds, ma anche da parte di Susie, che era al mio fianco quando l’ho scritta».

E ancora: «Conoscendo Anita, so che ama questa canzone ed è felice di essere di tanto in tanto risvegliata e riportata fra di noi. I morti sono felici di essere ricordati. Per quanto riguarda il verso che viene contestato, secondo me le piace molto».