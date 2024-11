Nick Cave: «Bello vedere Dylan su X mentre molti a sinistra si sono fatti una Twitterectomia»

Dopo averlo ignorato o usato in modo impersonale, a fine settembre Bob Dylan ha sorpreso tutti iniziando a postare su X (già Twitter) annotazioni personali (ne abbiamo scritto qui).

In uno degli ultimi post, Dylan ha smentito la voce secondo cui quando lo si incontra non lo si può guardare negli occhi. In un altro tweet ha invece spiegato di essere andato a vedere Nick Cave and The Bad Seeds alla Accor Arena di Parigi nel tour di Wild God: «Mi ha molto colpito una canzone chiamata Joy dove canta: “Abbiamo provato tutti troppi dispiaceri, ora è il momento della gioia”. Tra me e me ho pensato: “Già, è proprio così”».

Sollecitato sull’argomento da un fan, sui suoi Red Hand Files Nick Cave ha spiegato che non sapeva che Dylan fosse presente al concerto. «Sono contento di vedere Bob su X, mentre molti a sinistra hanno fatto una Twitterectomia e sono andati su Bluesky. M’è sembrata una cosa perversa, ma in modo ammirevole, alla Dylan. Penso davvero che sia il momento della gioia e non del dolore. C’è stato un tale eccesso di disperazione per le elezioni che non si poteva fare a meno di domandarsi se la politica non si fosse inghiottita ogni cosa».

Secondo Cave, l’ossessione per la politica e per i leader politici ha fatto sì che venissero «innalzate barriere che ci hanno impedito di sperimentare la presenza di qualcosa che assomigliasse lontanamente allo spirito, al sacro o al trascendente, il luogo santo dove risiede la gioia. Sono orgoglioso di essere stato in tour coi Bad Seeds e di aver offerto, con un concerto rock, un antidoto a questa disperazione».